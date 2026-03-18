Agricoltori in piazza a Cagliari, il presidente di Coldiretti Cualbu: "È una partita troppo importante per i sardi"

“Basta pratiche bloccate nei cassetti”, “Pagamenti: le aziende meritano risposte”, “Sardegna isola ma non isolata – subito continuità territoriale delle merci”, “Le imprese sarde subiscono il maltempo – non subiscano anche ritardi”, “Acqua agli agricoltori! Basta gestione inefficiente è tempo di programmazione”.

Sono solo alcuni dei numerosi slogan scanditi dagli oltre 3 mila agricoltori e allevatori arrivati a Cagliari in mobilitazione da tutta la Sardegna insieme a diverse decine di sindaci e amministratori comunali di tutta l’Isola, esponenti di tutti i colori politici. A chiamarli a raccolta è stata ancora una volta Coldiretti Sardegna in una mobilitazione non “contro”, ma “per” il futuro della Sardegna che produce.

In piazza in migliaia per chiedere risposte alle istituzioni sulle principali emergenze che stanno mettendo sotto estrema pressione il sistema agricolo regionale.

Nel video, le parole di Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna.