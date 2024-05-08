Hockey Prato, Uras: 2.600 abitanti e due squadre in serie A1. La Juvenilia ''vede'' la promozione in Elite

A Uras si mangia ''pane e hockey prato''. Il paesino dell'Oristanese, con i suoi 2.600 abitanti, ha una particolarità: ben due squadre che militano in serie A1, la seconda categoria più importante del panorama nazionale.

Juvenilia e Hockey Team sono tra le realtà più competitive dell'A1. La Juvenilia, dopo aver battuto il Valverde per 2-1, addirittura ora comanda solitaria la classifica e punta senza mezzi termini alla promozione.

«In questa stagione vogliamo salire di categoria - rimarca il capitano della Juvenilia, Alessio Grussu - la scorsa stagione l'abbiamo sfiorata e stavolta vogliamo centrare il bersaglio grosso». Il coach del club di Uras, Stefano Tocco, non si tira indietro: «Abbiamo un buon gruppo, composto da giovani e anziani, ma si tratta di un nucleo di grande qualità: la promozione non è un sogno, bensì un obiettivo». A Uras la rivalità tra Juvenilia e Hockey Team si sente eccome: «Nei bar non si parla d'altro - sottolinea il Vicepresidente della Juvenilia, Gesualdo Meloni - coinvolge famiglie, giovani e anziani; a Uras, poi, non siamo in tanti». Peccato che non si possa disputare il derby. Le due squadre del piccolo centro dell'oristanese sono state inserite in gironi diversi. E sotto sotto non tutti sono dispiaciuti.

