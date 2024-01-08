Golden Globe 2024: delusione per Garrone, trionfa Oppenheimer
"Io capitano" di Matteo Garrone, candidato ai Golden Globe 2024 come miglior film non in lingua inglese, non ce l'ha fatta. Il premio in questa categoria è andato a "Anatomia di una caduta" della francese Justine Triet, che ha vinto anche come miglior sceneggiatura.
Il film trionfatore di questa 81esima edizione è "Oppenheimer" di Christopher Nolan, incentrato sulla storia del padre della bomba atomica. Ha ricevuto il Golden Globe 2024 come "miglior film drammatico" e Christopher Nolan ha avuto il premio come il miglior regista. Riconoscimenti anche ai due attori di "Oppenheimer": Cillian Murphy ha avuto il Globo d'oro come miglior protagonista e Robert Downey Jr. quello come migliore non protagonista.
Miglior protagonista femminile di un film drammatico è invece Lily Gladstone, interprete di "Killers of the Flower moon" di Martin Scorsese. Sorpresa nella categoria "commedia o musical": "Barbie" è stato battuto da "Poor things" come miglior film e l'interprete del film di Yorgos Lanthimos Emma Stone ha vinto come migliore attrice. Migliore interprete maschile della categoria è Paul Giamatti per la commedia di Alexander Payne "The Holdovers".
Il film di Greta Gerwig ha avuto solo riconoscimenti per miglior incasso e miglior canzone originale, di Billie Eilish. Come previsto il Golden Globe per la miglior serie drammatica è andato a "Succession" e quello per la miglior serie comica a "The bear".
(Unioneonline/D)