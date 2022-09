“El Príncipe” Enzo Francescoli a 60 anni incanta le folle con tunnel e gol. L’ex attaccante uruguaiano del River Plate, del Cagliari e del Torino, nonostante i capelli bianchi riesce ancora a far esplodere gli stadi con le sue magiche giocate. Nella partita di addio al calcio di Leonardo Ponzio segna con la maglia del suo River Plate dopo aver fatto un tunnel spettacolare al difensore.

Indimenticabili per i tifosi del Cagliari le giocate del “Principe” che per tre anni ha deliziato le tribune del Sant’Elia. Ad aprile scorso, in visita in città, ha ricevuto il tributo dei tifosi rossoblù all’Unipol Domus.

