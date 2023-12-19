"Da Natale a Santo Stefano", il Christmas show di Stefano De Martino

I colori del Natale e del varietà si fondono nello show "Da Natale a Santo Stefano" di Stefano De Martino in onda il 26 dicembre in prima serata su Rai2.

"Gli ingredienti sono: musica, ballo e risate, sono le tre fette della torta. Al ballo è dato un grande spazio, non c'è un corpo di ballo ma 20 danzatori. In questo spettacolo la danza è protagonista tanto quanto la musica e la comicità".

Una serata in un clima giocoso di allegria e familiarità con Stefano de Martino istrione che balla, canta e si racconta in un Christmas show attuale e insieme d'altri tempi.

"Io racconto un po' la mia storia, lo faccio rubando un po' dal mio spettacolo teatrale e invitando degli amici e con loro realizziamo delle piccole pièce teatrali, con altri insieme all'orchestra faremo musica, ci sono Nina Zilli e Fabrizio Bosso, poi si cucinerà con Iginio Massari, insomma ci sono gli ingredienti per una serata speciale".

Buoni sentimenti e simpatia anche se Stefano negli ultimi tempi è stato al centro di gossip e polemiche, che con classe lascia cadere.

"Io penso che tu stesso puoi mettere un limite alla tua permeabilità, nel tempo sono stato bravo a rendermi impermeabile e le cose mi toccano fino a un certo punto ma so che la vita è fatta di tanto altro e mi dedico a quelle cose là".

(Unioneonline/v.l.)