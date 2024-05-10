Bonelli (Avs) a Roccella: "Sto dalla parte degli studenti, contestare è necessario"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 In merito alla contestazione della ministra Roccella agli Stati Generali della Natalità, a Roma, il portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Bonelli ha affermato: “Roccella ha lamentato di essere stata censurata, è su tutte le TV e i giornali: lei è al vertice disuna piramide che ha la possibilità di parlare con tutti i giornali, i giovani invece sono alla base. Hanno esposto solo alla base, contestando le politiche della Roccella che vuole portare associazioni integraliste religiose nei suoi consultori per sabotare la 194. Sto dalla parte degli studenti, perché contestare è alla base della democrazia: siccome non c’è stato alcun atto violento contestare è necessario”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev