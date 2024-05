Grande festa all’aeroporto di Elmas per il ritorno in Sardegna del Cagliari, che battendo il Sassuolo in trasferta ha conquistato i tre punti decisivi per la permanenza in Serie A.

Ad accogliere gli eroi della salvezza di ritorno dal Mapei Stadium si sono presentati centinaia di tifosi rossoblù, arrivati nello scalo sin dal pomeriggio, con bandiere, sciarpe ed entusiasmo alle stelle.

Poi, all’arrivo di mister Ranieri, artefice della grande impresa, e dei calciatori rossoblù è esplosa, incontenibile, la gioia, in un tripudio di cori, abbracci e l’immancabile caccia alla foto ricordo.

