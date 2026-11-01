Un passo avanti per il recupero e la valorizzazione del Centro espositivo dell'abito militare di Ittireddu e delle aree esterne destinate agli eventi culturali. Con la determinazione del 30 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionersarda.it), il Comune ha approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento, finanziato con 464 mila 900 euro attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027.

L'opera rientra nella linea d'azione dedicata alla programmazione territoriale, all'infrastrutturazione e alla riqualificazione di edifici e spazi pubblici, nell'ambito del progetto di sviluppo territoriale «Logo'S, Cuore dell'Isola».

Il progetto esecutivo, predisposto dall'ufficio tecnico comunale, comprende una serie di interventi sullo spazio espositivo e sulle aree esterne, con particolare attenzione alla fruibilità degli ambienti e alla loro destinazione culturale. Tra gli elaborati figurano la riorganizzazione degli spazi interni, gli interventi sugli impianti elettrici e sull'illuminazione, oltre ai particolari costruttivi delle aree esterne destinate agli eventi.

L'intervento si inserisce in un più ampio programma di sviluppo territoriale che coinvolge anche altri comuni del Logudoro, con progetti dedicati alla riqualificazione di strutture pubbliche, alla creazione di servizi culturali e digitali e al potenziamento degli spazi destinati alla comunità.

(Unioneonline/En.Ne.)

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