Nuovi carabinieri in servizio nel territorio sassarese. Stamattina, nella sede del comando provinciale carabinieri in via Rockfeller a Sassari, il colonnello Antonio Maione, comandante provinciale dei militari dell’Arma, ha accolto 8 Marescialli e 17 Carabinieri che, nei giorni scorsi, sono stati assegnati ai comandi stazione della provincia. I militari, 19 uomini e 6 donne tra i 21 e i 36 anni, provengono dai corsi di formazione, in particolare dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e dalle Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso e Taranto, dove hanno concluso il percorso didattico e addestrativo. L’arrivo delle nuove forze militari intende rafforzare la presenza del Corpo sul territorio potenziando i servizi preventivi, le attività di controllo, e incrementando il contrasto ai fenomeni di criminalità predatoria, soprattutto quelli contro le fasce più deboli. Il colonnello ha ricordato ai giovani militari, riporta il comunicato dell’Arma, “la rilevanza e la consapevolezza del ruolo assolto, nell’ambito delle diverse funzioni e responsabilità, che deve alimentare la motivazione di ciascuno di loro a farsi trovare pronto ad affrontare le quotidiane sfide del servizio istituzionale e ad instaurare un rapporto di fiducia e di vicinanza con la popolazione, con l’obiettivo di accrescere la sicurezza e la presenza dell’Arma nel nord Sardegna”.

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