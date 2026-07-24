Camperisti “cafoni”: multe salate a SassariGiro di vite della polizia locale contro sosta selvaggia e abbandono di rifiuti
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Decine di sanzioni a Sassari contro i protagonisti dell’estate “cafona”. L’ultima multa - da 1500 euro - l’hanno ricevuta ieri, comminata dalla polizia locale, un gruppo di sardi che aveva messo il camper, senza assicurazione, nella pineta di Porto Ferro, dove sono anche stati abbandonati rifiuti.
Un degrado registrato dagli agenti che hanno contestato ai giovani responsabili la violazione dei divieti di sosta in pineta, campeggio abusivo, abbandono di rifiuti, oltre alla mancata assicurazione del mezzo, che è stato immediatamente sequestrato. Il caso di Porto Ferro arriva dopo una serie di illeciti scoperti dalla Municipale nell’ultima settimana.
Nei giorni scorsi, ad esempio, i poliziotti hanno rinvenuto uno scuolabus, senza bambini al seguito, usato dall’autista per fare “la gita fuori porta” e parcheggiato in divieto.
Da tempo gli agenti della polizia locale stanno monitorando le spiagge sassaresi verificando che non vi siano irregolarità. Particolare attenzione viene riservata anche al controllo sull’uso corretto degli stalli riservati alle persone con disabilità, specie nella rotonda di Platamona.