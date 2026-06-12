Importante intervento di Abbanoa a Sassari. Martedì prossimo, 16 giugno, i tecnici opereranno la manutenzione straordinaria nell’impianto di potabilizzazione di Truncu Reale. I lavori includeranno sia alcune componenti elettriche sia i sistemi di filtraggio in modo da poter incrementare la produzione di acqua potabile per il periodo estivo. Al contempo, per concentrare le chiusure in un’unica giornata senza portare a future interruzioni, le squadre di Abbanoa eseguiranno altri due interventi di manutenzione, sulla rete idrica adduttrice “Ramo Gravità” e sulla rete idrica che alimenta la borgata La Corte.

I lavori, in programma dalle 8 alle 18, comporteranno il fermo dell’impianto, che non potrà alimentare i serbatoi dei comuni serviti, Sassari, Porto Torres e Stintino. Abbanoa ha preparato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.

Per quanto riguarda Sassari l’erogazione si fermerà dalle 8.30 alle 13.30 (martedì 16 giugno) nei quartieri di Sant’Orsola Nord, Sant’Orsola Sud, Sant’Orsola Storica, Zuari e Ottava. Nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari2, Monte Furru, Badde Pedrosa) la chiusura sarà notturna, dalle 21 di martedì 16 alle 7 di mercoledì 17. Nella Borgata La Corte l’erogazione sarà interrotta dalla mezzanotte di lunedì 15 fino alla mezzanotte di martedì 16. Tutte le altre zone non avranno interruzioni.

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