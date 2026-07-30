Brutto incidente a Marina di Sorso nel pomeriggio. Un uomo, mentre stava maneggiando una sega circolare o forse una mola nella propria abitazione, si è procurato una importante lesione vascolare al braccio.

Sul posto il 118 che ha subito trasportato il ferito al pronto soccorso di Sassari in codice rosso. 

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