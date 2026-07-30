soccorsi in azione
30 luglio 2026 alle 20:17aggiornato il 30 luglio 2026 alle 20:36
Sorso, incidente con la sega circolare: un uomo gravemente feritoIn azione il 118 per il trasporto d’urgenza all’ospedale di Sassari
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Brutto incidente a Marina di Sorso nel pomeriggio. Un uomo, mentre stava maneggiando una sega circolare o forse una mola nella propria abitazione, si è procurato una importante lesione vascolare al braccio.
Sul posto il 118 che ha subito trasportato il ferito al pronto soccorso di Sassari in codice rosso.
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