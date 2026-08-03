Sacchi di rifiuti e ingombranti lungo il tratto di strada che da Balai Lontano conduce ad Abbacurrente, nele territorio di Porto Torres. L’indignazione scorre sul web. Una distesa di discariche tra la vegetazione, alcune visibili dalla provinciale 81, un tratto lungo oltre un chilometro dove in tanti hanno dato sfogo alla loro inciviltà. Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, chiarisce che la competenza non è dell’Ente comunale.

«Ogni anno si ripropone lo stesso problema – osserva il primo cittadino- criticità che ci hanno costretto allora a scrivere alla Provincia di Sassari e oggi alla Città Metropolitana su cui ricade la competenza. Abbiamo inviato richiesta formale per intervenire e bonificare». Le immagini scorrono sui social e mostrano lo stato di degrado della pineta e dell’area verde lungo la costa, dove sono sparsi ovunque oggetti di plastica, attrezzature da mare, ferro e bottiglie di vetro, un mondezzaio che è possibile “ammirare” anche quando si viaggia in auto e dai lati della carreggiata spuntano i sacchi della immondizia. Questa mattina le foto e i filmati della pagina Instagram “Pedalandoinsardegna” avevano fatto il giro del web. «Una vergogna», il commento di molti residenti.

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