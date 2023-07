Dal 1° Agosto al 29 Ottobre 2023 nei Centri Commerciali di Olbia, Sassari e Cagliari si libereranno in volo creature marine favolose: sarà come esplorare le ricchezze della vita sottomarina dalla prospettiva del fondale avendo sempre al centro l’importanza del rispetto del Pianeta e la sua conoscenza.

Milano, 31 luglio 2023 – Nhood Services Italy, società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, e “Gallerie Sardegna”, l’insegna che identifica il network dei centri commerciali gestiti da Nhood nell’Isola (Olbia Mare - Olbia, I Fenicotteri – Santa Gilla/Cagliari, Porte di Sassari – Sassari), annunciano “Un Mare D’Aria”, una mostra itinerante di Inflatable Art, che gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del patrocinio del Comune di Sassari, del Comune di Cagliari e del Comune di Olbia, e ha la collaborazione di Legambiente e di numerose associazioni territoriali.

Dal 1° Agosto al 29 Ottobre 2023, le forme artistiche di affascinanti creature marine, come pesci, polpi, meduse e stelle marine, si libreranno leggere in volo grazie all’Inflatable Art, o Arte Gonfiabile, movimento artistico nato nel ‘900 con cui gli artisti creano infinite forme, modellando l’aria. In questa estate 2023, passeggiare nelle “Gallerie Sardegna” sarà come esplorare le ricchezze della vita sottomarina dalla prospettiva del fondale: un’esperienza unica che regala la sensazione di “nuotare” virtualmente nel mare d’aria attorno.



Con “Un Mare D’Aria”, la Direzione di Gallerie Sardegna prosegue il suo impegno nel tradurre in gesti concreti i pilastri fondamentali che guidano Nhood, ovvero generare un impatto positivo secondo le 3 P (People, Planet, Profit), garantendo uno sviluppo sostenibile e responsabile in tutte le proprie azioni quotidiane e tra le comunità in cui opera ogni giorno.

La mostra, infatti, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico di tutte le età sull'importanza di proteggere l'ecosistema e i mari sardi, di promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità e della salvaguardia del nostro patrimonio più importante: il Pianeta.

“La nostra missione è quella di essere cittadini del mondo, impegnando competenze e buone pratiche per salvaguardare la natura e l’ecosistema, grazie al lavoro in sinergia con le istituzioni e le associazioni territoriali” dice Nadia Mombelli, Shopping Center Manager di Gallerie Sardegna.

La mostra sarà ospitata, in ciascun centro, con questo calendario: dal 1° Agosto al 3 Settembre presso il Centro Olbia Mare, dal 6 Settembre al 1° Ottobre presso I Fenicotteri di Cagliari e dal 4 al 29 Ottobre al Centro Commerciale Porte di Sassari.

L’inaugurazione ufficiale di “Un Mare D’Aria” si terrà martedì 1° agosto alle ore 10:30 al Centro Commerciale Olbia Mare, in via Cesare Pavese, alla presenza delle Autorità e delle Associazioni locali.

Per tutto il periodo della mostra saranno allestiti stand e laboratori a cura delle associazioni locali attive sulle tematiche ambientali. Il programma è disponibile e in continuo aggiornamento sui siti dei tre centri commerciali:

www.centroolbiamare.it

www.centroifenicotteri.it

www.portedisassari.it

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del​ settore immobiliare con soluzioni che aiutano​ i proprietari di immobili, pubblici e privati, così​ come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

Nadia Mombelli

+39 335 1494019

