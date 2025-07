Cantieri stradali, una tregua solo ad agosto 

Anche in Sardegna iniziano a verificarsi fenomeni riconducibili a quello che viene definito overtourism, ossia un eccesso di vacanzieri che prendono d’assalto le località più pregiate. E l’estate sarda registra numerose segnalazioni in tal senso nelle zone costiere maggiormente frequentate, da San Teodoro a Villasimius, da Olbia a Cagliari. Per non parlare poi delle strade dove il traffico nel periodo della stagione balneare aumenta a dismisura. Lo conferma anche l’Anas. Lo scorso anno, ad esempio, si è registrato, su scala annuale, un +3% di veicoli rispetto al 2023, con un +1% solo di mezzi pesanti, mentre il resto riguarda complessivamente le auto private. Un dato che chiaramente si riflette anche sull’aumento degli incidenti, che crescono in maniera considerevole, tanto più se le strade sono piene di interruzioni, cantieri e lavori in corso. Peraltro, la Carlo Felice e la statale 125 Orientale sarda, sono considerate tra le più pericolose di tutta Italia, secondo alcuni siti specializzati come ViaMichelin o Motorionline.com.

I cantieri

Per ridurre i rischi, dunque, bisognerebbe cercare di diminuire i cantieri, quantomeno nei periodi di maggior traffico, lungo le principali arterie dell’Isola, dove si creano non pochi problemi per gli automobilisti, tra lunghe code e rallentamenti. Alcuni lavori, peraltro, si trascinano da anni e non se ne vede la fine, mentre l’aumento dei veicoli crea ingorghi soprattutto all’ingresso dei centri abitati, come documentato anche dall’inchiesta pubblicata da L’Unione Sarda sull’edizione di ieri e relativa a Cagliari e dintorni.

La Regione, dunque, su sollecitazione anche dell’Unione Sarda, ha pensato di chiedere all’Anas delucidazioni sulla situazione dei lavori in questi mesi estivi, per capire se, come accaduto negli anni passati, ci saranno riaperture di tratti di strade importanti, evitando così ingorghi e problemi. Il quadro che ne viene fuori può essere definito in chiaro scuro, nel senso che alcune carreggiate saranno riaperte al traffico, mentre altre vedranno solo stop temporanei nei lavori, ma i disagi continueranno. Ecco il quadro.

Lavori perenni

Secondo i dati forniti dall’Anas all’assessorato regionale dei Lavori pubblici, non potranno essere rimosse le interruzioni in corso (da anni) all’altezza della galleria Sant’Antinu (chilometri 13-14), in territorio di Sedilo, dove si sta procedendo all’ammodernamento dei tunnel. Qui il transito continuerà ad essere a senso alternato su una sola delle carreggiate. Stessa cosa accadrà, con il senso unico alternato, nel comune di Villacidro, sulla statale 196, per i lavori di ristrutturazione del ponte, al chilometro 19. Si viaggerà su una corsia anche sulla statale 196 Dir, al chilometro 12, anche qui per i lavori di ristrutturazione del ponte, così come a San Vito, lungo la statale 387, al chilometro 87. L’Anas segnala poi che altri cantieri di minore entità verranno rimossi a fine luglio e riaperti a settembre, quindi stop ai lavori nel mese di agosto quando tradizionalmente le imprese edili e stradali si fermano, tranne che per le emergenze.

Le riaperture

Buone notizie, invece, su altre aree dell’Isola, in particolare sulla 131 Carlo Felice, ma solo nel periodo di agosto. Partendo dal Sud, in un tratto riaperto di recente, l’Anas spiega che, dove sono in corso i lavori di sistemazione delle nuove barriere spartitraffico, tra i chilometri 21 e 23 e 35 e 40, per essere chiari vicino a Monastir e Nuraminis, i lavori saranno interrotti e le limitazioni eliminate nel periodo compreso tra venerdì 8 agosto e lunedì 25. Per il resto gli automobilisti dovranno comunque subire rallentamenti. Nella zona di Bonorva, sempre sulla Carlo Felice, sarà riaperto al traffico entro il primo agosto il viadotto Rio Mulino (chilometro 164), per circa 370 metri, mentre altri 300 metri saranno transitabili al chilometro 142, in territorio di Macomer, non lontano da dove di recente si è anche verificato un terribile incidente che è costato la vita a un camionista della Penisola.

Spostandosi sulla 131 Dcn, la Abbasanta-Olbia, entro il primo agosto dovrebbero riaprire i cinque viadotti nella zona di Marreri, dove la carreggiata unica rimarrà solo per circa 700 metri rispetto agli attuali 5,7 chilometri. Nella zona di Siniscola, al chilometro 99, l’Anas assicura che sarà riaperta la galleria San Francesco (i lavori durano da anni nelle due carreggiate), mentre due cantieri in atto per la sistemazione di barriere spartitraffico nella zona di Budoni, dovrebbero concludersi con la riapertura totale della strada.

Infine, si dovrebbero concludere entro fine mese anche i lavori di ristrutturaizone del cavalcavia sopra la 131 Dcn e lungo la 129, nel comune di Orotelli, le opere di ristrutturazione del Ponte Sa Codina (Tonara), anche se in questo caso i tempi annunciati parlano della prima settimana di agosto. Il consolidamento e ammodernamento della statale 198, nel tratto Gairo-Lanusei, comporterà invece la chiusura al traffico dal 16 al 30 luglio, con deviazione in una strada limitrofa, la provinciale 28. Il 30 luglio è prevista la riapertura.

Il commento

Soddisfatto per l’avanzamento delle opere, l’assessore Antonio Piu: «Dopo 12 mesi dal mio primo sopralluogo sui principali cantieri aperti, sono stati mantenuti tutti gli impegni da parte di Anas, senza alcun ritardo rispetto ai cronoprogrammi – evidenzia - È stato un anno di impegno straordinario, di incontri, sopralluoghi, risoluzione di problemi. Ora il lavoro della cabina di regia, voluta dalla Regione, sta producendo i suoi frutti. È un super lavoro anche nei cantieri dove, in molti di essi, si sta operando con turni notturni per tenere il passo con le scadenze». Tempi rispettati, dunque, anche se resta un interrogativo: se la stagione di maggior afflusso turistico dura almeno tre mesi, perché i cantieri vengono interrotti e ridotti soltanto in agosto?

RIPRODUZIONE RISERVATA