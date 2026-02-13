Potenziare l’assistenza pediatrica data la grave situazione che caratterizza la provincia di Oristano. Su questo nei giorni scorsi si è espressa la Giunta Patta a Samugheo. «È in atto da tempo una grave e persistente carenza di assistenza pediatrica, che coinvolge complessivamente 24 Comuni, con una situazione ormai insostenibile per numerose famiglie, in particolare centinaia di nuclei familiari risultano privi di un pediatra di libera scelta di riferimento e sono costretti, in assenza di alternative, a rivolgersi a pediatri privati a pagamento oppure al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Martino di Oristano, accedendo tramite il Pronto Soccorso. T«ale condizione comporta lunghe ore di attesa, un improprio sovraccarico del servizio di emergenza urgenza e un aumento del rischio di esposizione ad altre patologie, soprattutto per i bambini più piccoli”, evidenziano dall’esecutiva Patta nella delibera di Giunta. E aggiungono:

«Per i genitori dei minori attualmente sprovvisti di pediatra di libera scelta è stato attivato a Oristano l’ambulatorio della dottoressa Dina Fantasia, operativo presso il piano terra del Poliambulatorio della ASL 5. L’accesso avviene esclusivamente tramite prenotazione CUP, con tempi di attesa spesso molto lunghi, che non consentono di rispondere in maniera tempestiva ed efficace ai bisogni di salute dell’utenza pediatrica».

Quindi l’approvazione di un documento di sollecito per il Distretto Sanitario di Oristano e per la Direzione Asl di Oristano per «ampliare gli slot assistenziali dei pediatri già operativi nel distretto, attivare bandi rivolti a pediatri in pensione, inserire strutturalmente dei pediatri negli Ascot, prevedere un supporto infermieristico specializzato per affiancare i pediatri attualmente in servizio istituire un triage pediatrico dedicato presso il Pronto Soccorso per garantire un accesso differenziato ai minori».

La delibera adottata dalla Giunta è stata trasmessa al Distretto Sanitario di Oristano, alla Direzione Asl di Oristano, al Prefetto di Oristano, all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, alla delegazione Genitori del Comitato Spontaneo “PASSEGGINI VUOTI: senza cura non c’è infanzia” e alla Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario di Oristano.

