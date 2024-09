Anche i Centri Commerciali Porte di Sassari e Olbia Mare aderiscono alla prima edizione di “The New You”, un nuovo concept di attivazione commerciale firmato Nhood che premia la bellezza coinvolgendo attivamente la tenancy del mondo Beauty.

Dal 25 settembre al 13 ottobre, alcuni centri commerciali gestiti da Nhood, ospiteranno “The New You”, un evento inedito con un concept nuovo ed originale che ingaggia molti brand del centro e dedica due settimane alle esperienze e alle promozioni legate, per questa prima edizione, al mondo della bellezza.



Promozioni imperdibili, servizi in esclusiva e momenti di intrattenimento speciali riservati ai visitatori e ai beauty addicted che vogliono scoprire gli ultimi trend per una routine di bellezza rinnovata e personalizzata.

The New You, per la sua prima edizione, interesserà i centri di Merlata Bloom Milano, CC Rescaldina, CC Fanocenter, CC Olbia Mare, CC Porte di Sassari, CC Grande Sud, CC Casamassima e CC Etnapolis.

Un’iniziativa, questa, che nasce dall’ambizione di Nhood di generare iniziative win-win per landlord e tenant con l’obiettivo di aumentare il valore dei luoghi che gestisce e la qualità e il benessere delle persone che li vivono.

Un’occasione in più per recarsi presso i Centri Commerciali Porte di Sassari e Olbia Mare!

***

Gallerie Sardegna è l’insegna che identifica il network dei centri commerciali gestiti da Nhood nell’Isola e include: Olbia Mare a Olbia, I Fenicotteri a Cagliari e Porte di Sassari a Sassari. Sin dagli anni Novanta, rappresenta il punto di riferimento per cittadini e turisti in cerca di relax, shopping, intrattenimento, socialità e cultura. Con una superficie complessiva di circa 40 mila mq e circa 170 negozi - inclusi i più amati brand di abbigliamento e accessori, oggetti per la cura della casa e della persona, ristorazione, ipermercati e spazi destinati all’incontro, come i corner per il bookcrossing - i Centri di Gallerie Sardegna vantano nell’Isola il consolidato ruolo di leader nel mercato del retail real estate: le tre shopping destination sono state scelte da numerosi marchi - come Sephora, ZARA con l’intero gruppo Inditex e JD Sports - per aprire format innovativi e inediti. Alla ricca proposta di shopping, Gallerie Sardegna unisce un palinsesto di oltre 150 iniziative e animazioni annue, superando il tradizionale approccio commerciale: tra i servizi offerti ci sono numerose attività volte a sensibilizzare cittadini e visitatori sui principali temi del rispetto delle persone e del pianeta, realizzate con il supporto di enti pubblici (come Comuni e Regione), privati, e oltre 60 associazioni territoriali con cui Gallerie Sardegna mantiene rapporti di collaborazione continuativa. www.centroifenicotteri.it | www.centroolbiamare.it | www.portedisassari.it

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del​ settore immobiliare con soluzioni che aiutano​ i proprietari di immobili, pubblici e privati, così​ come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

© Riproduzione riservata