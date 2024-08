Da lunedì 5 agosto riprenderà il servizio di ritiro ingombranti presso gli ecocentri e a domicilio. Varieranno anche gli orari di apertura e le modalità di conferimento dei materiali nei 4 eco-centri di Samugheo, Neoneli, Ardauli e Sorradile. Una variazione che interessa tutti gli utenti dei Comuni di Ardauli, Bidonì, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ulà Tirso, Samugheo, Busachi e Fondogianus.

Ecco nel dettaglio tutti i cambiamenti:

- Eco-centro di Samugheo: sarà aperto ogni lunedì dalle 10.30 alle 14.30, giovedì dalle 12 alle 14.30 e sabato dalle 10.30 alle 14.30. Ogni lunedì e sabato si potranno conferire solo materassi e legno (come pallet, assi e cassette). Solo il giovedì saranno accettate tutte le tipologie di rifiuti ingombranti;

- Eco-centro di Neoneli: sarà aperto ogni lunedì dalle 8 alle 10, martedì dalle 15 alle 16 e venerdì dalle 8 alle 10. Il lunedì e venerdì si potranno conferire solo divani o poltrone, materassi, armadi, mobili, tavoli e sedie. Solo di martedì saranno accettate tutte le tipologie di ingombranti compresi quelli in plastica dura;

- Eco-centro di Ardauli: sarà aperto ogni martedì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì dalle 15 alle 16 e venerdì dalle 10.30 alle 12.30. Il martedì e il venerdì verranno accettati solo materiali in legno come pallet, assi e cassette, mentre il mercoledì si potranno consegnare tutte le tipologie di ingombranti:

- Eco-centro di Sorradile: sarà aperto ogni lunedì dalle 8 alle 10, venerdì dalle 14 alle 15 e sabato dalle 8 alle 10. Il lunedì e il sabato si potranno consegnare solo prodotti in plastiche dure, mentre per tutte le tipologie di ingombranti resta l’apertura del venerdì.

Per quanto riguarda invece i rifiuti RAEE (elettrodomestici, tv, radio, computer ecc.), è possibile conferirli in tutti e 4 gli Eco-centri in qualsiasi giorno di apertura. E’ bene ricordare, poi, che nei giorni di conferimento di tutte le tipologie di ingombranti è possibile portare all’Eco-centro anche: box doccia in multi-materiale, piatti doccia in vetro, infissi in legno, lettini da bambini, passeggini, seggiolini, reti dei letti, giocattoli voluminosi senza parti elettriche, assi da stiro, zaini e valigie. Oltre che plastiche dure, materassi e legno.

Per ogni informazione e delucidazione in merito alle norme e alla tipologia dei materiali che si possono portare all’eco-centro, si invitano gli utenti a contattare Teknoservice al numero verde 800 615 622, a visitare il sito web www.teknoserviceitalia.com o a scrivere alla mail info@teknoserviceitalia.com

