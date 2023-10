Il nuovo volantino CFadda Fai da te presenta un fuoco di offerte per riscaldare la tua casa e risparmiare. Oltre ai super sconti, ricorda che potrai acquistare la tua nuova stufa usufruendo del Tasso Zero ovvero in 10 piccole rate senza costi aggiuntivi.

CFadda vanta una vasta scelta di best seller dei migliori marchi, un completo assortimento di stufe, camini e termoventilatori che ti accompagneranno in questo inverno. Anche se la stagione non sembra ancora entrata nel suo vivo, questo è un ottimo momento per migliorare il riscaldamento di casa ad un costo vantaggioso.

Le tipologie di stufe in vendita sono varie e non solo ogni categoria ma anche ogni modello ha le sue caratteristiche tecniche, i suoi consumi, vantaggi e risponde a delle esigenze di spazio e alimentazione per venire incontro a tutte le esigenze. Nelle offerte sono infatti incluse stufe a pellet, a legna, a gas da interno e per gli esterni, termoventilatori e a combustibile liquido.

Alcune soluzioni sono adatte a scaldare un solo ambiente, altre come le stufe canalizzate, riscaldano un’intera abitazione, con notevoli vantaggi in materia di risparmio energetico. Se hai dei dubbi su quale sia la soluzione migliore per la tua casa, nei negozi CFadda trovi una squadra in tuo soccorso e puoi anche prenotare un sopralluogo.

Sfoglia qui il volantino di novembre, è valido fino al 15.11.2023.

