L’Europa piegata dall’afa, porte chiuse alla Torre Eiffel  

L'Europa boccheggia sotto un'ondata di calore che miete le prime vittime e mette a dura prova le infrastrutture. A Parigi l'allerta rossa tiene chiusa la Torre Eiffel e le scuole, in Spagna e Portogallo nuovo record con il termometro sopra i 46 gradi, il torneo di Wimbledon in Gran Bretagna ha l'apertura più calda di sempre e in Turchia evacuazioni di migliaia di persone per gli incendi selvaggi, destinati a colpire anche la Grecia, già in emergenza.

In assetto da combattimento gli ospedali, che si aspettano un picco di ricoveri soprattutto tra gli anziani. L'altra fascia da proteggere è quella dei bambini: in Francia il ministero dell'Istruzione ha disposto la chiusura totale o parziale di 1.350 scuole pubbliche, su 45 mila, oltre a centinaia di asili privati. A Marsiglia piscine comunali gratuite, così come i musei a Lione.

Ci sono anche i nubifragi. Una frana di fango, nel Tirolo austriaco ha costretto all'evacuazione di oltre cento persone. In Spagna giugno si è chiuso come il mese più caldo mai registrato: a Huelva si sono toccati i 46 gradi. La Catalogna ha battuto il suo record di decessi legati all'afa a giugno, ben 43 sui 380 di tutta la Spagna. In Portogallo, a Mora, picco di 46,6 gradi, con più di un terzo delle stazioni meteo che hanno superato i 40 gradi.

A Rotterdam e nel Brabante a scuola un’ora prima e uscita alle 12. In Germania si può contare sull'antico hitzefrei , il permesso di assenza per caldo. Assieme a bambini e anziani, tra le fasce più vulnerabili ci sono i senzatetto: in Austria la Caritas ha attivato 23 “oasi climatizzate”, spazi con aria condizionata e bibite in gallerie pubbliche e giardini delle chiese, con medici volontari a disposizione.

