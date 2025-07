Cantieri edili, lavoro nelle campagne e in generale tutte le attività all’aperto si sono fermati ieri dalle 12.30 alle 16 in tutta l’Isola dopo l’ordinanza della Regione. Lo stop (in vigore sino al 31 agosto) è stato accolto con favore dai sindacati, «anche se sarebbe servito un confronto preventivo». Qualche perplessità tra le imprese. Il caldo non si placa e colpisce l’Italia e l’Europa. Nell’Isola giorni roventi sino a lunedì.

