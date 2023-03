Arriva da Parigi un altro successo per la Fondazione Barumini Sistema Cultura grazie alla sua partecipazione all’edizione 2023 del Salone mondiale del Turismo.

Ma insieme alla buona riuscita dell’evento, dalla Francia arriva anche una ulteriore conferma: Barumini con i suoi tesori capeggiati dal sito Unesco di Su Nuraxi, Casa Zapata e il Centro Giovanni Lilliu, continuano ad attrarre fortemente i turisti. Sono state centinaia, infatti, le presenze di curiosi e visitatori allo stand della Fondazione, unico sito archeologico presente alla manifestazione nell’area dedicata alla Sardegna.

Un appuntamento, quello di Parigi, tra i più importanti non solo per l’Europa e per il settore turistico ma per tutto il segmento di viaggi e vacanze mondiale, in particolare quelle legate alla cultura e all’archeologia. La manifestazione, ancora una volta, ha potuto mettere in contatto le tante realtà dei vari settori turistici e, anche per questo, la Fondazione Barumini Sistema Cultura non è voluta mancare all’edizione 2023 che ha coinciso anche con la partenza della stagione legata ai grandi eventi internazionali.

La presenza di Barumini in Francia, inoltre, si lega al programma di consolidamento del suo percorso di promozione delle bellezze storico-archeologiche del territorio e per rafforzare i flussi turistici provenienti dalla nazione d’oltralpe. Quello francese, infatti “negli ultimi anni è diventato il paese che porta più visitatori nei siti archeologici di Barumini – come rimarcato dal presidente della Fondazione, Emanuele Lilliu - siamo molto soddisfatti dell’importante presenza di visitatori alla nostra area espositiva all’appuntamento di Parigi che ha certificato ancora una volta come i nostri siti attraggano la curiosità di tanti turisti. Questa edizione ha confermato il crescente interesse dei francesi verso Barumini e la nostra presenza in questo importante appuntamento ha permesso di rafforzare quelle strategie di sviluppo turistico che hanno pagato da tempo”.

Chiusa l’esperienza di Parigi, per la Fondazione è già partita quella al TourismA di Firenze. Il Salone dell’archeologia e del turismo culturale, che si svolge negli spazi del Palazzo dei Congressi, si conferma un altro momento di unione delle tante realtà nazionali ed estere che operano nel settore.

