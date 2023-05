Non attendere il caldo afoso per scegliere la migliore soluzione per rinfrescare i tuoi spazi. Nel nuovo volantino CFadda troverai diverse proposte con sconti fino al 35%.

Raffrescatore d’aria: rimuovere l'umidità in eccesso con conseguente percezione di una temperatura più fresca. È piccolo, versatile e trasportabile da una stanza all’altra. È ideale per ambienti di piccole dimensioni, utile anche nei mesi freddi perché assorbendo l’umidità evita il formarsi della muffa.

Ventilatori a soffitto: facili e veloci da installare, garantiscono consumi ridotti. Oltre ai modelli per la sola ventilazione sono disponibili anche degli articoli con luce integrata e una vasta scelta di modelli dai più classici a quelli di design, diverse soluzioni che si integrano allo stile della vostra casa.

Climatizzatore Inverter: la soluzione più completa in quanto permette di settare all’occorrenza la funzione deumidificatore (funzione dry) e/o condizionatore. È “inverter” ovvero dotato di tecnologia intelligente che regola il funzionamento in base alla temperatura interna.



Sfoglia online il nuovo volantino CFadda e visita i negozi CFadda, aperti anche di domenica.

© Riproduzione riservata