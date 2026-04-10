La maggior parte delle imprese non ha un problema di sicurezza sul lavoro, ma piuttosto di organizzazione della sicurezza. Sulla carta tutto appare in ordine: documenti aggiornati, corsi svolti, visite mediche programmate. Tuttavia, nella gestione quotidiana, le attività risultano spesso frammentate, scollegate tra loro e affrontate solo quando diventa necessario intervenire. È proprio in questo spazio, meno visibile ma cruciale, che si generano inefficienze, costi nascosti e criticità.

Dal 1998 Consulteam affianca le imprese con un approccio che supera la logica degli adempimenti isolati, trattando la sicurezza come un sistema che deve funzionare ogni giorno, in modo continuo e integrato. Con sede a Quartu Sant’Elena e operatività su tutta la Sardegna, l’azienda ha costruito nel tempo una rete coordinata di strutture sanitarie, medici competenti, formatori e consulenti tecnici, offrendo alle imprese un unico interlocutore per la gestione completa di sicurezza, salute e ambiente. Il punto, infatti, non è semplicemente rispettare la norma, ma farlo senza perdere il controllo dell’organizzazione aziendale.

Il valore di questo modello non risiede nella quantità dei servizi, ma nella capacità di integrarli in un sistema coerente. Consulteam affianca le imprese nella gestione operativa delle principali attività, dalla valutazione dei rischi alla redazione del DVR, dagli incarichi RSPP alla sicurezza nei cantieri, dalla medicina del lavoro alla formazione, fino alla consulenza ambientale e ai sistemi di gestione certificati. L’obiettivo è ridurre la complessità per l’imprenditore, evitare sovrapposizioni e garantire continuità, attraverso un approccio costruito sulle reali esigenze operative e non su interventi occasionali.

Uno degli ambiti più delicati è la sorveglianza sanitaria, spesso percepita come un passaggio obbligato ma in realtà centrale per l’equilibrio organizzativo. Consulteam opera attraverso una rete di professionisti e strutture distribuite su tutto il territorio regionale, coordinate in modo centralizzato per assicurare uniformità, pianificazione e controllo. A questo si affianca un servizio distintivo: un ambulatorio mobile attrezzato e autorizzato, che consente di effettuare le visite direttamente in azienda, riducendo gli spostamenti dei lavoratori, limitando le interruzioni delle attività e ottimizzando i costi. Le attività sanitarie vengono inoltre pianificate e monitorate tramite strumenti digitali che permettono di avere sempre sotto controllo scadenze, idoneità e documentazione.

Anche la formazione, spesso considerata un mero obbligo, viene ripensata in chiave operativa. Consulteam sviluppa percorsi costruiti sulle reali attività aziendali, con l’obiettivo di trasferire competenze utili nella pratica quotidiana. Le modalità di erogazione sono flessibili, tra aula, e-learning e videoconferenza, ma il focus resta uno solo: non “fare ore”, bensì migliorare comportamenti e consapevolezza. Perché se la formazione non incide sul modo di lavorare, resta soltanto un adempimento.

Accanto alla sicurezza, l’azienda supporta le imprese anche nella gestione ambientale, affrontando temi come rifiuti, emissioni e adempimenti normativi con lo stesso approccio integrato. Anche qui, il punto non è limitarsi al rispetto delle regole, ma organizzare le attività in modo da ridurre il rischio di errori.

In un contesto in cui le normative evolvono e le responsabilità aumentano, il vero valore non è avere più fornitori, ma poter contare su un partner capace di integrare competenze e semplificare la gestione. Consulteam nasce proprio su questo principio: affiancare l’imprenditore, supportarlo nelle decisioni e costruire un sistema che funzioni nel tempo. Un approccio che si riflette anche nella comunicazione quotidiana, attraverso la presenza attiva sui principali canali digitali, dove l’azienda condivide aggiornamenti, contenuti informativi e spunti utili per le imprese.

Perché la sicurezza non è qualcosa da gestire solo quando serve, ma ciò che permette all’azienda di lavorare con continuità, controllo e visione.

Informazione promozionale a cura di Consulteam

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