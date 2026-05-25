Allarme Ebola, negativi i test sui cooperanti italianiI due pazienti ricoverati all’ospedale Sacco: «Nessuna positività anche negli esami per malaria e per i principali virus respiratori»
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«Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell'Ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo. I pazienti sono risultati negativi anche ai test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati». Lo rende noto l'assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso sui due cooperanti ricoverati nel capoluogo lombardo con una sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola.
L'ipotesi, al momento, è quella di «un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico». I due cooperanti sono da poco rientrati dall’Uganda.
(Unioneonline)