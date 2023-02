L'arte Aikido

L’Aikido è l’arte marziale giapponese, incentrata sulla difesa personale, creata da Morihei Ueshiba.

Nella filosofia del suo fondatore, Ueshiba, l’Aikido rappresenta il mezzo per unire i popoli in una sola e unica grande famiglia e non, al contrario, per ferire gli altri.

"In Aikido si enfatizza la crescita spirituale dell’individuo attraverso l’acquisizione dell’abilità nel difendersi.

La dimensione spirituale di quest’arte permea ogni aspetto della pratica, dentro e fuori il dojo" - riferisce il Maestro Marco Uda, VI° dan Aikikai Tokyo, (VI° dan TAAI, V° dan buki waza), attuale responsabile tecnico per il settore Aikido della A.S.D. Shido.

Per coloro che praticano le arti marziali il significato di dojo va ben oltre il semplicistico termine palestra bensì un luogo dove si segue la via. In quest'ottica la crescita personale è evidente: l'interesse verso questa arte, l'Aikido tradizionale, poco nota in Sardegna, è crescente e Marco Uda ne rappresenta il primo insegnante a divulgarla proprio in terra sarda.

La scuola A.S.D. Shido

"Idealmente, quando ci si trova in una situazione di conflitto fisico, l’aikidoka deve applicare soltanto un controllo necessario per neutralizzare l’attacco dell’avversario e per sventare il pericolo" - racconta il Maestro Marco Uda che inizia la pratica dell’Aikido a Cagliari nel 1972 e nel 1995, inizia a dedicarsi

all’insegnamento.

La pratica dell’Aikido nella A.S.D. Shido si svolge il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.00 su tre turni, dal mese di aprile partirà un nuovo turno dalle ore 11.00 alle 12.00 il martedì e giovedì.

Oltre al Maestro Marco Uda, membro della Commissione di Esami della TAAI e attualmente Presidente Della TAAI, altri due istruttori insegnano presso il dojo: la Maestra Emilia Tore (III° Dan tai jutsu e IV° Dan buki waza) e il Maestro Andrea Muggiri (III° Dan tai jutsu e IV° Dan buki waza).

Per gli studenti sono riservate particolari condizioni agevolate.

Le lezioni sono di certo una essenziale opportunità per avvicinarsi in maniera più profonda a una disciplina

moderna, radicata nella tradizione marziale e nella cultura giapponese.

La missione seguita dalla scuola diretta da Marco Uda, a Quartu Sant'Elena, è quella di coinvolgere il principiante e il stagionato praticante in un allenamento seppur impegnativo, rigoroso e serio, sempre in una modalità rassicurante e gioia.

Maestro Marco Uda

Il Maestro Uda ha una lunga storia formativa alle spalle che regala ai suoi allievi garanzia di professionalità e cura.

Dopo dieci anni dal suo inizio, nel 1982, ottiene dal M° Filippini il grado di Shodan.

Nel 1990, partecipando a un seminario di Paolo Corallini Sensei, fedele allievo di Morihiro Saito Sensei, si accorge dei limiti dell’Aikido praticato e mosso da grande energia, sceglie di dedicarsi alla pratica dell’Aikido Tradizionale della scuola di Iwama.

È sotto la guida del M° Corallini, che regolarmente partecipa ai seminari in Italia e all’Estero, ottenendo il grado di VI° Dan TAAI e VI° Dan Aikikai So Hombu.

Il Maestro Marco Uda continua il suo percorso di apprendimento dell’Arte Aikido e di insegnamento nella sua scuola A.S.D. Shido.

Per avvicinarsi al mondo dell'Aikido, alla sua pratica e al suo studio si può contattare la scuola all'indirizzo shido.dojo@gmail.com o visitare il sito www.shidojo.it

