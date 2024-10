Il welfare aziendale sta diventando sempre più centrale nella gestione delle risorse umane e nell’ottimizzazione delle performance aziendali. Ma come implementare al meglio queste iniziative? Se sei un imprenditore, un manager o un professionista del settore, non perdere il prossimo appuntamento di The Value Chat, venerdì 25 ottobre 2024, all’Espace Peacock di Cagliari.

L'evento: Welfare Aziendale - Opportunità, Linee Guida, Comunicazione e Pubblicità

Il welfare aziendale non è solo uno strumento di risparmio fiscale, ma una leva strategica per migliorare il benessere dei dipendenti e rafforzare la competitività delle aziende. Questo quarto appuntamento di The Value Chat offre una panoramica completa e multidisciplinare sul tema, con esperti che affronteranno argomenti chiave come le normative, le strategie di comunicazione, il brand employer e l'importanza del benessere psicofisico dei dipendenti.

I temi trattati e i relatori:

- Martina Lecis – I’M IMPRESA: Una panoramica sulle opportunità del welfare aziendale e i vantaggi sia per le imprese che per i dipendenti.

- Federico Serratore – ShieldLex Law Firm: Le linee guida per la corretta stesura di un regolamento aziendale efficace.

- Deborah Succa – Strategie Comunicative: Come progettare e comunicare al meglio le iniziative di welfare all’interno e all’esterno dell’azienda.

- Alessio Tuveri – Pbm Pubblicità Multimediale: Gli strumenti di promozione per rafforzare il brand employer attraverso il welfare aziendale.

- Dott.ssa Virginia Meloni – Psicologa del lavoro: Il supporto psicologico in azienda, per garantire il benessere dei collaboratori e degli imprenditori.

- Dott.ssa Laura Angelino – Angelino Nutridoc: Come un biologo nutrizionista può contribuire al benessere dei dipendenti e, di riflesso, delle aziende.

Daniele Lai photo

Perché partecipare?

L’evento è rivolto a tutte le aziende con dipendenti e rappresenta un’opportunità unica per approfondire i diversi aspetti del welfare aziendale, confrontarsi con esperti del settore e scoprire come trasformare le iniziative di welfare in un vantaggio competitivo. Il tutto in un contesto stimolante e interattivo, dove al termine degli interventi sarà possibile fare domande e partecipare a un networking session accompagnato da un aperitivo.

Dettagli dell’evento:

- Data: Venerdì 25 ottobre 2024

- Orario: 16:30 – 18:30 (registrazione a partire dalle 16:30)

- Location: Espace Peacock, Via Campidano 24 A, Cagliari

- Aperitivo e Networking a fine evento

https://bit.ly/4dxj1my

