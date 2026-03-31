Affacciato sul porto di Cagliari, Palazzo Tirso è un luogo simbolo della città: un edificio storico che oggi è rinato come hotel cinque stelle, unendo il fascino dell’architettura d’epoca a standard di comfort e sostenibilità propri dell’hôtellerie contemporanea. In un intervento di tale pregio, la sfida impiantistica è stata tanto complessa quanto determinante. Ed è qui che entra in gioco l’esperienza di Sarda Clima, chiamata a realizzare sistemi tecnologici evoluti, efficienti e perfettamente integrati nel contesto architettonico.

L’obiettivo era chiaro: garantire il massimo benessere termo-igrometrico e acustico agli ospiti, preservando al contempo l’identità storica dell’edificio e rispettando i rigorosi vincoli strutturali. Un equilibrio delicato, raggiunto attraverso un’attenta analisi preliminare degli spazi, delle destinazioni d’uso e delle esigenze funzionali di ogni ambiente, dalle camere alle aree comuni, dalla Spa alla palestra, fino agli spazi ristorativi. Ogni scelta è stata guidata da un approccio integrato tra progettazione impiantistica e coordinamento con le altre maestranze coinvolte nel recupero architettonico.

Il progetto ha previsto la realizzazione di impianti di climatizzazione e trattamento aria ad alta efficienza, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’ottimizzazione dei consumi energetici. Le unità di trattamento aria, dotate di recuperatori di calore di ultima generazione, assicurano un ricambio costante e controllato, migliorando la qualità dell’aria interna e riducendo le dispersioni energetiche. La distribuzione è stata studiata nel dettaglio, con canali e diffusori perfettamente integrati nelle controsoffittature, nel rispetto delle altezze e delle geometrie originarie, minimizzando l’impatto visivo e preservando la pulizia delle linee architettoniche.

Per la produzione dell’acqua calda sanitaria, si è optato per soluzioni affidabili e performanti, basate su sistemi di accumulo e preparazione istantanea, in grado di rispondere alle elevate richieste di una struttura alberghiera di alto livello. Una scelta che coniuga continuità di servizio, sicurezza, efficienza gestionale e controllo dei costi nel lungo periodo, garantendo al contempo standard qualitativi costanti anche nei momenti di massima occupazione.

Particolare attenzione è stata riservata al ristorante “Cielo”, uno degli spazi più rappresentativi di Palazzo Tirso. Qui il comfort è affidato a ventilconvettori canalizzati in controsoffitto e a un sistema di diffusione dell’aria con bocchette integrate nel pavimento, capace di garantire temperature uniformi, silenziosità e totale assenza di correnti fastidiose, lasciando piena libertà espressiva all’interior design e valorizzando la vista panoramica sul porto.

Il risultato è un impianto “invisibile”, che non si impone ma accompagna l’esperienza dell’ospite, contribuendo in modo sostanziale alla qualità percepita degli ambienti e al benessere complessivo della permanenza. Un lavoro che testimonia il metodo di Sarda Clima: rigore progettuale, competenza tecnica e una visione integrata che mette al centro il comfort, l’efficienza e il rispetto del costruito. Con Palazzo Tirso, Sarda Clima conferma il proprio ruolo di partner di riferimento per interventi complessi e di alto profilo, dimostrando come la tecnologia, quando è pensata con intelligenza e sensibilità, possa valorizzare la storia senza mai sovrastarla.

Informazione promozionale a cura di Sarda Clima

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