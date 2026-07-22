Dopo il successo delle precedenti edizioni, Wine Street Experience Sardegna torna con un nuovo appuntamento dedicato agli amanti dell'enogastronomia contemporanea. Nasce RAW & WINE EXPERIENCE, una serata che celebra l'incontro tra il pesce crudo d'eccellenza e i grandi vini della Sardegna, con protagonista la cantina Quartomoro.

Il claim dell'evento, "Il mare nella sua forma più pura, il vino nella sua espressione più autentica", racchiude la filosofia di una serata pensata per raccontare il territorio attraverso alcune delle sue migliori produzioni. L'iniziativa punta a valorizzare il patrimonio enogastronomico locale attraverso un percorso che unisce qualità delle materie prime e identità produttiva.

Protagonista sarà Quartomoro, cantina sarda che ha fatto della valorizzazione dei vitigni autoctoni la propria filosofia produttiva. Attraverso una ricerca continua e una vinificazione rispettosa dell'identità dei luoghi, l'azienda propone vini autentici e fortemente legati al territorio.

Ad arricchire l'esperienza sarà la partecipazione della Cooperativa Pescatori S'Ena Arrubia, realtà storica del Golfo di Oristano e punto di riferimento per la molluschicoltura locale. Le ostriche, aperte al momento davanti agli ospiti, racconteranno il legame tra il mare, il lavoro quotidiano dei pescatori e un ecosistema che rende questa laguna una delle aree più vocate della Sardegna per la produzione di molluschi di qualità.

Il Craf da Banana proporrà una cucina essenziale, costruita attorno alla freschezza della materia prima e alla ricerca dell'equilibrio tra sapori e consistenze. Il percorso degustazione accompagnerà gli ospiti tra una bollicina Metodo Classico Brut Nature, una Vernaccia IGT con macerazione sulle bucce e un Bovale, abbinati a una selezione di finger food con ostriche aperte al momento, gambero rosso, ricciola e tonno, in accostamenti studiati per esaltare il carattere di ogni vino e valorizzare le peculiarità di ciascun ingrediente.

A rendere ancora più suggestiva la serata sarà l'allestimento nel centro storico di Oristano: banco del crudo a vista, ghiaccio scenografico, tavoli total white, musica lounge e la presenza di un sommelier che guiderà gli ospiti alla scoperta delle etichette Quartomoro e delle loro caratteristiche.

RAW & WINE EXPERIENCE rappresenta un nuovo capitolo di Wine Street Experience Sardegna, il progetto nato per valorizzare il centro storico di Oristano attraverso eventi che uniscono ristorazione, vino, cultura e imprese del territorio. Un format che punta a creare occasioni di incontro tra produttori, operatori e pubblico, contribuendo ad animare il cuore della città e a promuoverne le eccellenze. Più che una degustazione, sarà un'esperienza in cui vino, mare e convivialità si incontrano per offrire ai partecipanti un modo nuovo di vivere il territorio e riscoprire le eccellenze dell'isola.

A completare l'esperienza, una selezione di cocktail signature realizzati con i vini Quartomoro interpreterà le stesse etichette in una veste inedita, dimostrando come il vino possa essere protagonista anche della mixology contemporanea senza perdere la propria identità territoriale. Un'iniziativa resa possibile anche grazie al sostegno del Comune di Oristano, partner del progetto di valorizzazione del centro storico cittadino.

Informazione promozionale a cura di Craf da Banana

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