La tanatoestetica è un insieme di tecniche che consente di restituire al defunto un aspetto sereno e naturale, attraverso interventi su pelle, capelli e lineamenti per attenuare i segni lasciati dalla malattia o dal tempo. Un lavoro svolto con discrezione, competenza e rispetto, parte integrante della preparazione all'ultimo saluto.

Oltre all'aspetto tecnico, la tanatoestetica riveste anche un importante valore umano. Per i familiari, poter salutare il proprio caro con un'espressione composta e un aspetto curato può rendere meno traumatico il momento del commiato e contribuire a conservare un ricordo più sereno.

È un'attività spesso poco conosciuta, ma che richiede professionalità, sensibilità, specifici corsi di formazione obbligatori e grande attenzione ai dettagli, nel pieno rispetto della dignità del defunto e dei suoi familiari.

Dal Gruppo Sorrentino, con le agenzie Sorrentino dal 1951 ed Erminio Pani dal 1880, questo servizio accompagna ogni giorno le famiglie con discrezione e professionalità, nella consapevolezza che anche i gesti più silenziosi possano fare la differenza.

Informazione promozionale a cura di Sorrentino Sas

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