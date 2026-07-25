La perdita dell’udito può arrivare lentamente nella quotidianità, quasi senza fare rumore. Riconoscere i primi segnali significa proteggere relazioni, autonomia e qualità della vita.

Non sempre viene riconosciuta subito: molte persone iniziano ad alzare il volume della televisione, a chiedere più volte di ripetere una frase o a fare maggiore fatica durante una conversazione, soprattutto quando ci sono più voci o rumori di fondo.

Questi piccoli segnali spesso vengono attribuiti al passare del tempo ma che meritano attenzione. Il rischio, infatti, è quello di abituarsi gradualmente alla difficoltà e modificare le proprie abitudini senza rendersene conto. Una persona che sente meno può iniziare a evitare alcune situazioni: una cena con amici, una telefonata, una conversazione familiare.

In fondo, sentire meno significa spesso partecipare meno. L’udito è relazione: sentire bene non significa soltanto percepire i suoni. L’udito è uno degli strumenti principali attraverso cui manteniamo il contatto con gli altri, condividiamo emozioni ogni giorno.

Da questa consapevolezza nasce Rinasci con i suoni, una rubrica pensata per parlare di udito con uno sguardo diverso: l'informazione e la prevenzione si accompagnano alle storie, esperienze e riflessioni sul valore dell'ascolto e delle relazioni.

A guidare questo percorso è il Dottor Fabio Pia, 28 anni, il più giovane titolare di un centro acustico in Sardegna. Un primato che racconta la sua giovane età ma, soprattutto, un modo innovativo di vivere questa professione: più vicino alle persone, più orientato al dialogo e meno legato ai modelli tradizionali.

La sua formazione, infatti, non è avvenuta soltanto tra libri e strumenti professionali. Per anni ha affiancato il padre in un lavoro itinerante che li ha portati a percorrere la Sardegna, entrando nelle case delle persone, conoscendo famiglie, ascoltando i loro vissuti prima ancora delle loro criticità uditive. In queste occasioni si è fortificata la formazione: ogni perdita dell'udito è differente perché diversa è la vita di chi la vive.

Ecco che prima ancora della tecnologia emerge la persona. Ogni percorso nasce dall'ascolto delle esigenze, delle abitudini e di ciò che si desidera ritrovare nella propria quotidianità.

Da questa esperienza prende forma l'identità del Centro Acustico. Un luogo in cui la tecnologia è importante, ma non rappresenta il punto di partenza. La vera differenza è il tempo dedicato alla consulenza, la capacità di costruire un percorso personalizzato e la volontà di accompagnare ogni persona anche dopo la scelta della soluzione più adatta.

Per questo motivo una parte dell'attività continua a domicilio. Non come un servizio accessorio, ma come una scelta precisa: raggiungere le persone nel loro ambiente quotidiano significa rendersi conto di quali sono le reali necessità così da poter strutturare un supporto che non si esaurisce con una visita, ma prosegue nel tempo.

Questo approccio negli anni ha creato un solido legame di fiducia con molte famiglie sarde. Le oltre 150 recensioni raccolte dal Centro raccontano questo: la professionalità, la disponibilità e la capacità di instaurare un rapporto umano che supera l'aspetto tecnico.

Con questa rubrica l'obiettivo è condividere una cultura dell'ascolto e, quindi, aiutare le persone a riconoscere i primi segnali di una difficoltà uditiva, andare oltre i pregiudizi. Prendersi cura del proprio udito permette di vivere pienamente le relazioni, gli affetti e la quotidianità.

L'ascolto permette di restare connessi alle persone, alle emozioni e a tutto ciò che rende ogni giorno davvero inclusivo.

Info e Contatti:

Il Centro Acustico di Sestu invita tutti coloro che desiderano prendersi cura del proprio udito a effettuare uno screening gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: centroacusticodellasardegna.it

Contatto diretto (Telefono/WhatsApp): 351 464 5877

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