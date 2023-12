Idee Natale:

Nel cagliaritano, nella zona industriale di Pill’e Matta, ha sede lo stabilimento Rocca la Bottarga dove si produce la bottarga di muggine e tonno, intera e macinata nota nei banchi dei supermercati e nel graziosissimo Store dove è possibile trovare pezzature pregiate e produzioni artigianali come la bottarga conservata in cera. Si possono scegliere anche tantissime eccellenze enogastronomiche sarde per personalizzare il proprio cesto in occasione del Natale con soluzioni dedicate a privati e aziende che abbracciano ogni budget.

Tutti i prodotti si possono acquistare anche online attraverso il seguente link https://shop.roccalabottarga.com/ o su SardiniaEcommerce https://www.sardiniaecommerce.it/it/shop/roccabottarga/

L’azienda:

Nata 40 anni fa, Rocca la Bottarga è diventata un riferimento nel suo settore: specializzata nella produzione di bottarga di muggine e tonno, intera e macinata, oggi è un’azienda vivace e dinamica con lo sguardo rivolto al futuro. La stella polare di questo percorso di crescita è tuttavia rappresentato dalla tradizione, dalla storia e dai valori aziendali .

Per conoscere meglio la loro realtà imprenditoriale si possono visitare le pagine social @roccalabottarga Instagram, Facebook e Linkedin e il sito www.roccalabottarga.com

