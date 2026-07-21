Pisacane: «Obiettivo salvezza, ma...» 

Dopo la salvezza con 43 punti all’esordio in Serie A, l’allenatore rossoblù Fabio Pisacane ( foto Valerio Spano ) rilancia la sfida in vista della prossima stagione. «L’obiettivo è mantenere la categoria», la premessa. «Poi è chiaro che vogliamo alzare l’asticella, senza, però, fare promesse. Vogliamo portare il Cagliari il più in alto possibile, questo sì». Soddisfatto per il mercato: «Sono arrivati colpi importanti a centrocampo. Ora vorrei un regalo in attacco». Oggi rossoblù a Ponte di Legno per la seconda parte della preparazione. Finestra live dalle 19.30 su Videolina con “Il Cagliari in diretta”.
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