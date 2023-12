LA NOSTRA STORIA



L'imprenditorialità della famiglia Brundu risale al lontano 1923, quando iniziò a macinare il grano duro. Sebastiano Brundu, grazie alla sua esperienza meccanica in campo aeronautico, introdusse l'utilizzo dell'energia elettrica e convinse la famiglia a investire nei nuovissimi mulini a palmenti ad alta tecnologia. Questo primo passo rappresentò un'anticipazione del grande spirito innovativo che ancora oggi caratterizza la famiglia Brundu.



Da quel momento si consolidò la leadership di Brundu, con la realizzazione di cinque impianti tecnologici. La lunga esperienza nel settore della produzione di semole spinse la terza generazione della famiglia a completare la filiera del grano duro, entrando quindi nel mondo della pasta con un prodotto esclusivo, di alta qualità, lavorato con le migliori semole di grano duro e con trafilatura a lenta essiccazione al bronzo.



La quarta generazione ha preso in mano il timone dell'azienda e la sua missione è di portare il marchio Brundu nel mondo, sfruttando le esperienze passate e le moderne tecnologie.



PASTA DI QUALITÀ



La qualità della pasta Brundu è il risultato di un meticoloso lavoro in ogni fase di produzione. La filiera del grano duro viene seguita con particolare attenzione, dalla semina alla raccolta, fino alla macinazione che avviene solo con mulini ad alta tecnologia. La trafilatura al bronzo e la lenta essiccazione garantiscono un prodotto di alta qualità che mantiene le caratteristiche organolettiche del grano duro. La pasta Brundu è un prodotto di eccellenza, destinato a chi ricerca la genuinità dei sapori del passato con il comfort tecnologico del presente.



La perfezione si raggiunge attraverso la selezione attenta e scrupolosa degli ingredienti principali della pasta: la semola e l'acqua. La magia inizia nei campi di grano duro dove nasce la materia prima della pasta, il segreto dell'eccellenza risiede nella qualità di ogni chicco di grano. Il grano contiene tutti gli elementi nutritivi e il sapore della nostra terra che rendono la pasta esclusiva e piacevole al palato. L'acqua utilizzata per la preparazione dell'impasto deve essere pura e di qualità, così da ottenere una pasta genuina e dalla texture perfetta.

La nostra esperienza di cent'anni nel campo molitorio ci ha dato la ricetta ottimale per una pasta di qualità e di eccellenza. La pasta viene trafilata al bronzo per esaltare il sapore e i condimenti, così da donare alla pasta la tradizionale ruvidità che accarezza dolcemente il tuo palato. Per conservare tutto il naturale sapore del grano e degli altri ingredienti, la pasta viene essiccata lentamente a basse temperature. Questo processo richiede tempo e pazienza, fino a 18 ore. Tuttavia, il risultato finale sarà una pasta di qualità superiore, dalla consistenza perfetta e dall'ottimo sapore.

Non esitare a scegliere la qualità: controlla il colore giallo paglierino tipico della pasta di qualità, osserva la sua superficie ruvida e riconosci il suo genuino sapore. Vieni a scoprire la differenza.



Assapora l'autentico profumo del grano con la nostra pasta di alta qualità.



Non potrai più resistere alla differenza! Grazie alla nostra tecnologia di cottura avanzata, la pasta mantiene sempre il giusto grado di consistenza, anche dopo ore. Lasciati conquistare dalla piacevole sensazione di leggerezza che avvertirai dopo aver gustato il nostro prodotto, ma soprattutto preparati ad un'esperienza culinaria sublime per il tuo palato. Provalo subito e immergiti nella nostra eccellenza gastronomica.

© Riproduzione riservata