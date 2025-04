SANTA MARGHERITA DI PULA – Mare cristallino, profumo di macchia mediterranea e una cucina che celebra la tradizione sarda con un tocco di eleganza: il Flamingo Resort, affacciato direttamente sulla costa sud-occidentale della Sardegna, propone un’offerta speciale per trascorrere il weekend di Pasqua in un angolo di paradiso.

A soli 40 chilometri da Cagliari, nel cuore di Santa Margherita di Pula, il resort è immerso nella natura e gode di una posizione privilegiata: spiaggia privata, una scenografica piscina panoramica fronte mare e 167 camere distribuite tra il corpo centrale e dieci edifici circondati dal verde. Il centro abitato più vicino è Pula, vivace borgo a misura d’uomo, perfetto per una passeggiata o una serata tipica.

Un'esperienza tra comfort e gusto

Per il weekend pasquale, il Flamingo Resort offre un soggiorno in pensione completa, con un programma enogastronomico curato nei minimi dettagli. Gli ospiti possono scegliere tra l’arrivo il sabato, con cena e pranzo di Pasqua, o l’arrivo la domenica, con cena e pranzo di Pasquetta.

Le cene, servite al tavolo, prevedono quattro portate: antipasto, primo e secondo a scelta e un dolce raffinato, tutto accompagnato da un servizio attento e discreto.

Il Pranzo di Pasqua si apre con un elegante aperitivo fronte mare, tra finger food, spritz e bollicine, seguito da un menu che combina mare e terra in un viaggio di sapori autentici, fino al dolce finale con colomba pasquale e cioccolato.

Il Pranzo di Pasquetta, invece, regala un’atmosfera più conviviale: un ricco buffet di antipasti a bordo piscina, seguito da portate principali e dessert serviti al tavolo. Una formula ideale per chi desidera unire il piacere della buona tavola al relax all’aria aperta.

Camere vista mare, Suite e offerte per famiglie

Oltre alle camere Classic, la struttura propone camere superiori con vista mare e Suite più ampie, ideali per chi cerca un soggiorno ancora più esclusivo.

Il resort offre anche agevolazioni per famiglie con bambini, rendendo l’esperienza accessibile e piacevole per tutti.

Verifica disponibilità e prezzi

Un weekend tra natura e meraviglie da esplorare

La posizione strategica del Flamingo Resort permette anche di visitare alcune delle spiagge più belle della Sardegna: Chia e Tuerredda, poco distanti, sono due gioielli naturali da non perdere. Vere icone del sud dell’isola, rappresentano una meta imperdibile per chi ama camminare tra dune, scogliere e acque dalle mille sfumature di turchese.

Una Pasqua da ricordare

Tra comfort, bellezza e cucina d’eccellenza, il Flamingo Resort offre un’occasione perfetta per chi desidera vivere la Pasqua in un contesto rilassante, ma con tante opportunità di scoperta e benessere.

Le prenotazioni sono aperte e la disponibilità è limitata.

Info e prenotazioni:

https://www.hotelflamingo.it/offerte/offerte-pasqua/

Tel. +39 0709208361

info@hotelflamingo.it

