Nasciamo da qui, dalla natura, dai suoi elementi, dal suo respiro. Una genesi aziendale che in cinquant’anni di vita ha trasformato l’amore per la carta in una grande storia d’impresa.

Questo il nostro percorso: mezzo secolo di storia fatto di impegno, di rispetto per l’ambiente e di continua innovazione tecnologica.

Dal 1973, infatti, Ondulor è leader nella produzione di cartone ondulato, scatole e imballaggi. Una filiera capace di offrire soluzioni di packaging all’avanguardia per soddisfare le esigenze di tutti i settori di mercato: ortofrutta, alimentare, servizi, industria.

Dalla carta al cartone, dal cartone alla scatola: una metamorfosi che ci ha permesso di crescere nel segno della qualità e del lavoro umano.

Tutti valori che raccontano chi siamo, la nostra identità, i nostri traguardi e le tante persone che fanno battere ogni giorno il cuore aziendale.

