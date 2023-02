Strutturata Impresa operante nel settore impianti tecnologici seleziona, per la propria sede di Cagliari, le seguenti figure professionali:

- Geometri e Periti industriali di età compresa tra i 25 e i 35 anni, con buona dimestichezza e assoluta autonomia nell’utilizzo del PC in area Windows (intesa anche come capacità di risoluzione di piccole problematiche legate al sistema operativo e alle periferiche ad esso connesse quali stampanti, scanner, router ecc.), buona conoscenza e assoluta autonomia nell’utilizzo di AutoCad (2D) per disegni tecnici di medio-bassa complessità e ottima conoscenza di MS Excel, Word e Outlook. È titolo preferenziale la pregressa esperienza in imprese impiantistiche.

- Impiegati amministrativi/contabili con buona dimestichezza e assoluta autonomia nell’utilizzo del PC in area Windows (intesa anche come capacità di risoluzione di piccole problematiche legate al sistema operativo e alle periferiche ad esso connesse quali stampanti, scanner, router ecc.), buona conoscenza dei più comuni software di contabilità e di MS Excel, Word e Outlook. È titolo preferenziale la pregressa esperienza in imprese impiantistiche.

- Muratori di età compresa tra i 30 e i 40 anni che abbiano conseguito attraverso l’esperienza assoluta autonomia lavorativa;

- Carrozzieri di età compresa tra i 30 e i 40 anni che abbiano conseguito attraverso l’esperienza assoluta autonomia lavorativa;

Inviare CV corredato di fotografia a infograndiopere18@gmail.com

