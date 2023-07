Pronti a sfogliare in anteprima il nuovo volantino CFadda?

A partire dal 27 luglio, troverete in negozio e online lo svuotatutto arredo esterno, mare e campeggio e climatizzazione. Se le tue ferie sono imminenti, completa la tua checklist degli indispensabili per le vacanze con un grande risparmio.

I negozi brico CFadda sono leader negli assortimenti stagionali e durante l’estate trovi sempre quello che ti serve anche di domenica.

Vuoi trascorrere le vacanze in terrazzo o nel giardino della casa fuori città?

Da CFadda trovi tanti salottini da esterno, lettini prendi sole e ottime offerte sulle piscine fuori terra con tutto il loro kit per un montaggio veloce.

Sogni infinite giornate in spiaggia?

Sono d’obbligo un affidabile ombrellone, una comoda spiaggina, borsa frigo e magari un divertente SUP. Anche in questo caso, il volantino CFadda di agosto è davvero da sfogliare tutto con attenzione.

Vacanze in ca mpeggio? Sfoglia il volantino di agosto e completa la tua attrezzatura prima della partenza: tenda, materassino, fornello portatile e gli indispensabili antizanzare.

Queste sono solo alcune delle offerte CFadda da cogliere al volo!

Sfoglia il volantino in anteprima, Super Sconti dal 27 luglio al 27 agosto.

