Non solo annunci, ma cura del cliente, accompagnandolo in tutte le fasi della trattativa e anche oltre. Negli ultimi anni il mercato immobiliare del nord Sardegna ha registrato un crescente interesse da parte di investitori e acquirenti internazionali, attratti dalle località della Gallura e della Costa Smeralda. Un fenomeno che sta trasformando anche il modo in cui vengono gestite le compravendite immobiliari, soprattutto nel segmento delle proprietà di pregio, dove competenze tecniche, strategie di valorizzazione e conoscenza del territorio diventano elementi sempre più determinanti.

In questo scenario si inserisce l’esperienza di Brili Servizi Immobiliari, realtà attiva dal 2006 nel Nord Sardegna, da cui è nata Brilas – Living in Luxury, la divisione dedicata alle residenze di alto livello. Un progetto diventato un modello operativo che abbraccia gli investitori e si concentra sulle proprietà posizionate nelle località più iconiche della Gallura e della Costa Smeralda, dove il valore dell’immobile è strettamente legato alla qualità del servizio che accompagna la compravendita. Nel mercato delle residenze di pregio, infatti, la vendita di un immobile non si limita alla semplice pubblicazione di un annuncio. Richiede un lavoro preliminare di analisi, posizionamento e valorizzazione della proprietà.

È proprio su questa impostazione che si fonda il metodo sviluppato da Brili Servizi Immobiliari, che negli anni si è affermata come punto di riferimento nel mercato immobiliare del Nord Sardegna, con sedi operative a Olbia e Porto San Paolo. Il percorso di vendita inizia con un confronto diretto con il proprietario per comprendere aspettative, tempistiche ed esigenze specifiche. Da questa fase prende forma una strategia personalizzata pensata per valorizzare l’immobile e intercettare un pubblico realmente interessato. L’obiettivo è posizionare correttamente la proprietà sul mercato, evitando valutazioni non realistiche che potrebbero rallentare o compromettere la trattativa. Un ruolo sempre più importante è svolto anche dalla comunicazione digitale. Ogni immobile viene presentato attraverso una pagina dedicata sul portale dell’agenzia, progettata come una vetrina digitale completa di fotografie professionali, video personalizzati e descrizioni dettagliate. Uno strumento che consente agli acquirenti di percepire il valore e le caratteristiche della proprietà fin dal primo contatto.

L’agenzia offre anche una consulenza tecnica preliminare che permette di verificare eventuali esigenze di aggiornamento catastale, regolarizzazione o interventi sull’immobile. A questa fase segue una stima accurata della proprietà e la gestione dell’intero iter contrattuale fino al rogito notarile, garantendo trasparenza e conformità alle normative vigenti. Il supporto non si interrompe con la conclusione della vendita. Un servizio di assistenza post-vendita accompagna il cliente anche dopo il rogito, fino alla piena fruibilità dell’immobile. Un approccio che riflette l’evoluzione di un mercato sempre più attento alla qualità del servizio e alla sicurezza delle operazioni immobiliari.

L’attività di Brili Servizi Immobiliari si estende a gran parte della Sardegna, con particolare attenzione all’area nord-orientale che comprende Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro, Golfo Aranci, Porto Cervo, Porto Rotondo, Palau e l’arcipelago della Maddalena. Grazie a una rete di collaborazioni qualificate, l’agenzia propone inoltre immobili in altre regioni italiane e all’estero, mantenendo standard professionali elevati e un approccio orientato alla trasparenza. In un mercato immobiliare sempre più internazionale, la capacità di offrire processi chiari, analisi accurate e strategie mirate diventa un elemento decisivo. È in questo contesto che il modello sviluppato da Brili Servizi Immobiliari e dalla divisione Brilas – Living in Luxury rappresenta una risposta alla crescente domanda di servizi specializzati nel segmento delle residenze di pregio.

Informazione promozionale a cura di Brilas

© Riproduzione riservata