Il Natale è tempo di relax, famiglia, divertimento e shopping, e questo le Gallerie Sardegna gestite da Nhood lo sanno bene. Anche quest’anno nei centri Gallerie Sardegna, l’insegna che identifica i centri gestiti nell’Isola dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood, è di scena un ricco programma dedicato a grandi e piccini.

Dopo il successo riscontrato nei fine settimana di dicembre, fino al 31 dicembre, nei centri commerciali Olbia Mare e Porte di Sassari arriva la realtà aumentata!

Dal giorno 13 dicembre, dall’ingresso principale della Galleria del Centro Commerciale Olbia Mare, è stato installato un pannello rappresentante un “Villaggio di Natale”, dove è presente un QR code, mediante il quale tutti i clienti potranno attivare gratuitamente i filtri di realtà aumentata per Facebook e Instagram.

Una volta attivati i filtri, i clienti potranno divertirsi inquadrando le case presenti sul pannello del Villaggio di Natale e entrare magicamente in contatto con la tecnologia 3D.

Elfi, renne e Babbo Natale saranno visibili… come dal vivo!

“Il Natale è un periodo contraddistinto da calore e luci, che ci riporta all’infanzia e ai magici momenti. Noi di Nhood, vogliamo far vivere momenti piacevoli e pieni di gioia e ci impegniamo ogni giorno affinché i nostri Centri non siano solo Galleria Commerciali ma anche luoghi di vita e piacevolezza” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana.

