Cagliari, 02/12/2024 – Siamo lieti di annunciare l'apertura del Next Sport Club, un centro sportivo all'avanguardia creato per diventare il punto di riferimento per tutti gli appassionati di padel e di sport in Sardegna. Situato in una posizione strategica, il Next Sport Club si distingue per le sue strutture moderne e una missione chiara: fornire un ambiente accogliente, professionale e stimolante, dove ogni socio possa crescere, divertirsi e connettersi con una community attiva e appassionata.

Un Centro Sportivo Unico nel Suo Genere

Il Next Sport Club si propone come una destinazione per chi cerca il perfetto equilibrio tra sport, socialità e benessere, grazie a caratteristiche esclusive:

8 Campi da Padel Indoor: Il cuore del nostro centro è rappresentato da 8 campi da padel indoor, completamente nuovi e climatizzati, che garantiscono condizioni di gioco ottimali in ogni stagione.

Corsi e Academy: Siamo fieri di offrire corsi di padel per tutti i livelli, dal principiante all'avanzato. Inoltre, la nostra Academy è dedicata ai giovani talenti e ai giocatori promettenti, con programmi di allenamento personalizzati per aiutare ogni atleta a raggiungere il massimo del proprio potenziale.

Stage e Clinic: Il Next Sport Club organizza regolarmente stage e clinic con giocatori professionisti e coach di fama internazionale. Questi eventi speciali offrono un'opportunità unica di apprendere dai migliori, migliorare il proprio gioco e vivere un'esperienza indimenticabile.

Clubhouse: Un ambiente moderno e accogliente per i soci, perfetto per rilassarsi prima e dopo le partite, socializzare con altri appassionati o godersi una pausa con tutti i comfort.

Area Verde Esterna: Oltre alle strutture indoor, disponiamo di un'area verde all'aperto, perfetta per rilassarsi, organizzare eventi o semplicemente godersi una pausa rigenerante tra una partita e l'altra.

Parcheggi Privati: Per garantire la massima comodità ai nostri ospiti, il Next Sport Club mette a disposizione ampie aree di parcheggio privato, assicurando facilità di accesso e sicurezza.

Un Nuovo Capitolo per il Benessere in Sardegna

Il Next Sport Club è più di un semplice centro sportivo: è una comunità in cui passione, sport e benessere si incontrano. Dedicato a tutti, dai principianti agli esperti, il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita dei nostri soci attraverso un’offerta completa e di alta qualità.

Per ulteriori informazioni e per scoprire come diventare soci del Next Sport Club, visitate il nostro

sito web www.nextsportclub.it o contattateci all’indirizzo info@nextsportclub.it.

Next Sport Club

Dove lo sport incontra l'eccellenza

