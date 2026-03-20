Dopo il successo della scorsa edizione, il Forte Village Resort riconferma il suo impegno nella valorizzazione dei talenti con il Career Day 2026, un appuntamento imperdibile per chi desidera costruire il proprio futuro nel mondo dell’hospitality.

Il 24 e 25 marzo, nella cornice di Palazzo Doglio, due giornate di colloqui dedicate all’incontro tra azienda e candidati animeranno lo scenario cagliaritano, offrendo un’opportunità concreta per entrare in contatto con una delle realtà più prestigiose dell’ospitalità internazionale.



Giovani talenti e professionisti qualificati avranno l’opportunità di incontrare direttamente i manager delle diverse strutture, confrontarsi, raccontarsi e iniziare a costruire il proprio percorso in un contesto d’eccellenza.

Le opportunità sono numerose e trasversali: dal Ricevimento alla Ristorazione, fino alla Gestione degli Eventi: ogni reparto apre le porte a persone motivate, appassionate e desiderose di crescere.

Più che semplici colloqui, si tratta di un vero e proprio momento di scambio attivo e stimolante, in cui competenze e ambizioni si incontrano per dare vita a nuove collaborazioni e percorsi professionali.

Per chi sogna una carriera nel settore, questo è il momento giusto per fare il primo passo.

I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo ufficio.personale@fortevillage.com per prenotare un colloquio conoscitivo.

L'evento si terrà nei giorni 24 e 25 marzo 2026, presso Palazzo Doglio, Vico Logudoro, Cagliari.

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