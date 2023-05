L’Agenzia di Onoranze funebri Tiemme nasce a San Sperate nel 1991 dall’intuizione, la lungimiranza e il savoir faire di una donna, Marisa Serra.

In un settore imprenditoriale occupato principalmente da uomini, Marisa percepisce questa esigenza in un momento difficile della sua vita. All’età di vent’anni sperimenta il lutto per la perdita della nonna e la sua profonda sensibilità le consente di osservare la distanza e la freddezza con cui viene gestito il funerale. L’assenza di alcuni dettagli, a cui lei avrebbe prestato attenzione, rappresentano quasi un segnale, una chiamata.

Da quel momento Marisa inizia a studiare e ad adoperarsi per quello che lei stessa definisce un “percorso di vita” piuttosto che una professione. Incontra persone che provano ad ostacolarla, ma anche tante che credono in lei e nella sua visione. Fortuito e fortunato anche l’incontro con suo marito Giuseppe, figura indispensabile per la realizzazione di un sogno condiviso.

Marisa e Giuseppe non sono solo soci, ma lavorano come se fossero una persona sola.



Una realtà consolidata e in continua crescita



Oggi l’Agenzia funebre Tiemme è una delle realtà più consolidate e affermate del settore, grazie anche alla centralità riservata ai rapporti umani e, allo stesso tempo, all’attenzione per l’innovazione. Nulla viene affrontato con leggerezza, l’accoglienza è fatta con discrezione ed estrema professionalità, il servizio è pensato per alleggerire le persone vicine al defunto di tutte le incombenze pratiche e burocratiche, partecipando al loro dolore con amorevole cura.



I servizi



I servizi offerti, dalle composizioni floreali alla vestizione delle salme, passando per la gestione della documentazione, la preparazione delle casse mortuarie, il trasporto, la realizzazione delle lapidi e la redazione dei necrologi, sono uniti all’approccio empatico di Marisa e delle persone altamente qualificate che lavorano con lei. Sono offerti anche interventi di tanatoestetica, che consistono in delicati passaggi estetici volti ad attenuare i fenomeni che la morte porta con sé, derivanti anche da eventi traumatici, restituendo decoro e dignità al defunto.

Anche il trasporto della salma rappresenta un atto di riguardo verso il defunto, per questo il parco delle macchine è stato studiato per essere adeguato ad ogni richiesta, dalle più discrete a quelle più eleganti, da quelle classiche alle autovetture di accompagno di ultima generazione.



La Casa del Defunto

È così che ad Aprile 2023 Marisa Serra ha inaugurato la prima Casa Funeraria in Sardegna, che richiede l’adempimento di specifici e rigidi requisiti normativi.

Lei preferisce chiamarla Casa del Defunto a voler indicare la centralità che gli viene riservata.

È un luogo studiato in ogni dettaglio e nel rispetto di ogni culto.

L’Agenzia offre questo servizio gratuitamente alle famiglie che ne fanno richiesta per una cerimonia di commiato o per dare l’addio al defunto prima delle esequie.

Un’area in cui a farla da padrone è la luce, i colori tenui e avvolgenti, che secondo la teoria cromatica, favoriscono un innesto di serenità nell’anima di chi soffre.

Soluzioni su misura

L’Agenzia di Onoranze funebri Tiemme offre soluzioni personalizzate, in termini di esigenze e di impegno economico, sia in Sardegna che all’estero.

Uno dei punti di forza è il rispetto puntuale e diligente delle leggi e dei regolamenti, fondamentale nel comparto funerario e indispensabile per offrire un servizio all’altezza delle tecniche esistenti.



Il tocco personale e la delicatezza femminile



Pensare di poter alleviare il dolore di chi si rivolge alla sua agenzia funebre è per Marisa motivo d’orgoglio. Ascoltare e interpretare le volontà di chi accompagna il compianto defunto nell’ultimo saluto, rappresenta una vera e propria missione, un voto più volte riconfermato.

Marisa cura ogni servizio personalmente, attingendo alla sua esperienza trentennale maturata sul campo e attraverso la continua formazione. È una donna che con coraggio emerge e fa impresa in un mondo di uomini, facendosi al tempo stesso portavoce di questa battaglia di genere.

© Riproduzione riservata