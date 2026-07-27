LE EROINE DI PUCCINI DANZANO A SU NURAXI: IL GRAN FINALE DEL FESTIVAL CON ARTEMIS DANZA
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Sarà la danza contemporanea a chiudere, venerdì 31 luglio alle ore 21, la seconda edizione del Barumini Music & Heritage Festival. Sul palcoscenico naturale di Su Nuraxi andrà in scena "Puccini's Opera. Voci di Donne", la produzione firmata da Monica Casadei per la Compagnia Artemis Danza.
Lo spettacolo rende omaggio a quattro delle più celebri figure femminili dell'universo pucciniano: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. Attraverso la sua personale rilettura del femminile, Monica Casadei porta in scena storie senza tempo, accomunate da passioni travolgenti, amori impossibili, desideri e tragedie.
Lo spettacolo rappresenta il gran finale di un festival che, ancora una volta, trasforma il sito UNESCO di Su Nuraxi in un luogo di incontro tra patrimonio, arte e contemporaneità.
https://www.fondazionebarumini.it/barumini-music-heritage-festival/