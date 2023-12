Messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e riduzione dei costi di manutenzione e gestione. Con questi presupposti si sta lavorando celermente in 28 istituti superiori di competenza della Città Metropolitana di Cagliari per ridare loro lustro e prestigio ma sopratutto per mettere i locali in sicurezza per la serenità degli studenti che quotidianamente occupano le aule. La Città Metropolitana per tempo ha programmato gli interventi di manutenzione straordinaria. Sono numerosi i plessi scolastici che necessitano di lavori d messa in sicurezza, per molti di loro si sta intervenendo attraverso opere di adeguamento sismico e statico, potenziando contemporaneamente la resistenza delle strutture al fuoco e i sistemi di protezione attiva in materia di prevenzione incendi. Numerosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti termici ormai vetusti e sui gruppi di pressurizzazione antincendio delle reti idratanti. Svariati interventi riguardano inoltre anche le palestre scolastiche e gli impianti sportivi esterni. Massima importanza viene data ai laboratori linguistici con nuovi arredi e tecnologie all’avanguardia e si sta lavorando alla riqualificazione dell’aula magna del Liceo Classico Dettori di Cagliari.

Finalità degli interventi.

Gli edifici di competenza della Città Metropolitana di Cagliari, scuole superiori di 2° grado, sono 55 per una popolazione scolastica complessiva di oltre ventiduemila studenti. Allo stato attuale le fonti di finanziamento per gli interventi in essere sono costituiti da Fondi PNRR, Fondi Ras Progetto Iscol@, Fondi Ras ( Fondo sviluppo e coesione 2014-2020), Fondi Piano di sviluppo e coesione della Città Metropolitana e Fondi propri della Città Metropolitana.

Dopo una attenta analisi dello stato delle scuole coinvolte nel processo di riqualificazione e messa in sicurezza, sono 5 i punti salienti su cui si sta lavorando: Interventi di miglioramento sismico e statico, interventi di efficientamento energetico, interventi per il miglioramento della qualità dell’aria interna, interventi sulla qualità sensoriale e senso di appartenenza, interventi puntuali di miglioramento comfort visivo e illuminotecnico e interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. Sulla base della programmazione dell’Ente sono stati richiesti finanziamenti per l’adeguamento degli edifici scolastici di competenza in funzione delle priorità riscontrate e dopo le adeguate verifiche effettuate su ciascun stabile, con decreto del ministero dell’Istruzione 8 Gennaio 2021, n° 13 è stato approvato l’elenco degli interventi da ammettere a finanziamento. La Città Metropolitana è risultata beneficiaria di contributi per la realizzazione di interventi su 28 scuole dell’area vasta di Cagliari. Allo stato attuale si stanno rispettando tutti i tempi previsti dal finanziamento e neppure un euro andrà perduto. Gli uffici del settore hanno dovuto gestire l’attività ordinaria affiancando alla stessa un numero importante di finanziamenti che imponevano rigide scadenze con la medesima data per le varie fasi. Un’altra criticità è legata all’obbligo dell’avvio contemporaneo di tutti i cantieri durante l’anno scolastico, che comporta la necessità di un continuo coordinamento finalizzato a garantire un corretto svolgimento della didattica nel rispetto delle norme di sicurezza e delle scadenze imposte per l’ultimazione dei lavori.

Parola d’ordine della Città Metropolitana di Cagliari: abbattere le barriere architettoniche

Nella società odierna, è consuetudine sbagliata, adoperarsi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche quando una tragedia è stata sfiorata oppure quando la notizia diventa pubblica. La Città Metropolitana di Cagliari ha invece messo al primo punto del proprio lavoro l’abbattimento delle barriere architettoniche. Non esistono cittadini di serie A o serie B, tutti gli studenti hanno diritto all’istruzione e devono essere messi in grado di poter frequentare la scuola in totale autonomia. In alcune scuole sono state adeguate le rampe d’accesso per disabili esterne ed interne, sostituiti e realizzati nuovi ascensori, e si è lavorato per adeguare i parapetti delle scale.

Dopo anni di stallo sono arrivate le risorse per la sicurezza dei nostri ragazzi

“Questi interventi sono il risultato di un lavoro intenso e proficuo dell’amministrazione e degli uffici, che hanno lavorato in stretta sinergia con il Ministero e la Regione per quanto riguarda i finanziamenti. Il lavoro fatto con gli uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici coinvolti ha permesso di raggiungere ottimi risultati”, commenta il sindaco della Città Metropolitana Paolo Truzzu, “un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi perché dopo tanti anni di stallo per carenza di fondi per la scuola, finalmente siamo riusciti a portare a casa risorse da destinare ai nostri ragazzi”, conclude il sindaco. “Sono interventi che hanno come obiettivo prioritario la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ma rispondono anche alla necessità crescente di rendere le nostre scuole al passo con i tempi”, sottolinea il consigliere metropolitano delegato all’Edilizia Scolastica e Patrimonio Alessandro Balletto, “per la prima volta dopo molti anni siamo stati in grado di fare una programmazione attenta e precisa che ci permette di anticipare le eventuali problematiche che si possono venire a creare”, conclude Balletto.

© Riproduzione riservata