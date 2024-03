Venerdì 8 marzo, dalle ore 16:00 e per tutta la serata, presso il Centro Commerciale I Fenicotteri, in occasione della Giornata della Festa della Donna, si svolgerà l’evento “La voce delle Donne!”, una giornata dedicata interamente alla Donna e al suo benessere.

L’evento nasce dalla collaborazione con il Centro Addestramento Soft Control del Maestro Pandolfi Francesco e gode del Patrocino del Comune di Cagliari e del Comune di Monserrato.

Si tratta di un nuovo segno concreto dell’attenzione, da parte dei centri commerciali gestiti da Nhood, verso le tematiche e problematiche di carattere sociale. La missione è quella di prevenire e combattere con gesti concreti la violenza di genere. La centralità della persona si percepisce tramite tutti i progetti portati avanti dai Centri Commerciali di Nhood, da sempre attento al benessere sociale dell’individuo nella comunità.

Un ricco programma che si sviluppa lungo la serata:

Dalle 16:00: Corso gratuito di difesa personale per le donne;

Dalle 17:00 alle 19:30: Sfilata tematica con gli abiti della stilista Elena Pes, tanta musica e esibizione di difesa personale con il Maestro Francesco Pandolfi;

Alle 19:40: Consegna degli attestati a tutte le partecipanti al corso di difesa

L’evento è stato dedicato alla memoria di Gigi Riva, venuto a mancare poco tempo fa; l’artista Walter Rebel dipingerà una tela dedicata al grande campione Gigi Riva.

Un ulteriore motivo per recarsi al Centro Commerciale I Fenicotteri.

***

