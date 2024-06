Una serata speciale per scoprire uno dei luoghi più belli e ricchi di storia della città di Cagliari attraverso una cena degustazione.

Rosa: il colore dei fenicotteri, delle sfumature dei tramonti estivi, dell’eleganza, della leggerezza e del vino più alla moda del momento, il rosato fermo. Ed è il rosa il tema della cena evento che si terrà mercoledì 3 luglio nell’elegante tenuta del Convento San Giuseppe di via Paracelso a Cagliari.

“La vie en Rose al Convento: sogni di una notte di mezza estate” è, non a caso, il titolo della serata, che prevede una cena degustazione di cinque portate preceduta da una selezione di antipasti finger food abbinati al vino So Chic !, cannonau di Capo Ferrato Doc rosato fermo, prodotto nelle colline tra Castiadas e Villasimius.

A tessere la trama della serata sono due splendide storie di vita, imprenditoria e famiglia. La prima sarà raccontata da Luisa Carcangiu Bayre, padrona di casa del Convento San Giuseppe e moglie di Paolo Bayre, discendente della famiglia che acquistò questi terreni nel lontano 1869.

36 anni fa iniziò il recupero di una struttura caratterizzata da una storia millenaria. Un recupero che è stato soprattutto difesa: difesa della storia, dei beni archeologici e della funzione di un’area passata attraverso la tradizione monastica e quella contadina.

“Noi siamo ancora oggi campagna” afferma con orgoglio Luisa Carcangiu Bayre che per il Convento San Giuseppe rivendica la definizione di “Monumento vivente” e l’aggettivo “autentico”. “Ma Il vero monumento sono le persone che ci lavorano e coloro che al Convento hanno costruito i ricordi e le memorie della propria famiglia” precisa signora Luisa. Anticamente era la casa dell’acqua. Il parco di Molentargius attraversava la campagna e influenzava questi luoghi con il suo ambiente salino, estremo e difficile.

Nonostante questo i terreni erano già abitati dai primi monaci, che controllavano il commercio del sale e sottraevano spazio alle zone umide per dare vita a una fiorente attività agricola. E sono state proprio la cura dei campi e l’attenzione per il raccolto e la stagionalità a unire i secoli fino ad oggi, quando il Convento di San Giuseppe mette a disposizione la sua lunga e ricca storia e la sua esperienza, per ospitare i momenti più importanti della vita delle persone: matrimoni, battesimi, eventi aziendali, anniversari, cene romantiche.

L’altro racconto della serata inizia in Francia, Bretagna per la precisione, prosegue a Parigi e si sublima in quello che gli stessi protagonisti hanno soprannominato “Paradiso di Sardegna”. Jean-Paul e Isabelle Tréguer sono una coppia francese che cinque anni fa ha deciso di trasferirsi a vivere nell’Isola, nella splendida Villasimius.

Davanti al mare del Sarrabus la vita scorre dolce, dolce come So Chic !, il vino che hanno deciso di produrre mettendo a frutto tutto il meglio che questa terra avesse da offrire. Jean-Paul, pubblicitario francese di grande successo (titolare per 20 anni di una delle agenzie pubblicitarie più importanti della Francia), insieme alla moglie Isabelle ha deciso di produrre una sola tipologia di vino: Rosé fermo, lo stesso che ha reso ricca la regione della Provenza.

Anche il vitigno scelto è parente stretto di quello francese: il Cannonau, cugino del Grenache da cui vengono prodotte milioni di bottiglie ogni anno. Il vino di Jean-Paul e Isabelle è prodotto interamente in Sardegna con la collaborazione di tanti sardi, dall’enologo ai viticoltori. Si chiama So Chic !, un nome moderno e internazionale ideato non a caso per competere nei mercati in cui il vino rosato fermo è più amato e bevuto: Nord Europa, Francia, Stati Uniti, Australia.

A unire queste due storie con una nota di gusto sarà il menù “in rosa” della cena degustazione curata dallo staff del Convento San Giuseppe. Dopo l'aperitivo in piedi composto da tartarina di gamberi con spuma di burrata, Capesante alla piastra con crema di carote e ginger e sa Merca con salsa fredda di So Chic !, ci si sposterà a tavola. Nelle sale del Convento saranno serviti: Tataki di tonno con avocado, Carpaccio di manzo in salsa gelè di cipolla in agrodolce e nocciole, Riso rosa con crostacei e Zuppa inglese alla sarda. Il vino So Chic ! sarà servito durante tutta la serata, a dimostrazione della grande versatilità di questo prodotto, adatto per accompagnare tutto il pasto dall'antipasto al dessert.

