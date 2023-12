Il bricolage o, per essere più chiari, il fai-da-te nella sistemazione della propria abitazione è diventata una pratica sempre più diffusa. Molti italiani, soprattutto nel periodo della pandemia hanno scoperto e dato maggiore slancio al fai-da-te domestico.

Le ragioni alla base di questa nuova tendenza sono diverse. Occuparsi personalmente dei piccoli lavori di casa mantiene impegnati nel tempo libero e dona la maggiore soddisfazione di essere artefici e protagonisti dei grandi cambiamenti di casa.

L’aspetto più interessante risiede però nel grande risparmio che questa attività permette di raggiungere.

Occuparsi personalmente della decorazione e sistemazione di casa permette infatti di risparmiare denaro, sotto molti punti di vista.

Vediamo in che modo e quali vantaggi permette di ottenere il fai-da-te nel rinnovo di casa.

Risparmio

Come appena accennato, il bricolage si è molto diffuso tra gli italiani, sia durante il periodo della pandemia, grazie al ritrovato tempo libero da trascorrere in casa, sia, in seguito, con l’impennata dei prezzi, che hanno scoraggiato molte persone a rivolgersi a un professionista.

Il fai-da-te di fatto permette di abbattere notevolmente i costi rispetto a un lavoro professionale, sia in termini di manodopera che di materiali.

In tanti magari non lo sanno, ma acquistando le attrezzature utili nei punti vendita o sui siti che aderiscono all’iniziativa, è possibile usufruire del cashback.

Nel mondo del fai-da-te, ogni piccolo risparmio conta. Anche sui materiali, di fatto, si possono spendere piccole somme o tanto denaro. Occorre quindi essere oculati e fare la scelta giusta in base alle proprie esigenze. Ecco perché approfittare del cashback può essere una mossa astuta. Inoltre, permette di risparmiare sulla spesa immediata e dà anche la possibilità di accumulare un piccolo fondo che potrebbe essere reinvestito in altri progetti di rinnovamento. Inoltre, molti negozi di ferramenta e fornitori di materiali per il bricolage collaborano con app e siti di cashback, quindi vale la pena di fare una ricerca prima di effettuare qualsiasi acquisto.

Personalizzazione

Occuparsi personalmente dei lavori domestici consente di personalizzare in modo preciso i risultati finali.

Al di là dei piccoli lavori di riparazione, come stringere il bullone di un tubo, riparare un mobile o sistemare una tapparella, tutto ciò che riguarda l’aspetto estetico può essere deciso e scelto attingendo alle ampie opportunità di mercato.

Tante volte si può approfittare di sconti e promozioni fatti dalle grandi aziende che rivendono materiali per il bricolage. Inoltre optando per il fai da te è possibile prendersi i tempi che si desiderano, in tutta calma, aspettando di reperire i materiali, i colori e le finiture che più si preferiscono, attingendo ai fornitori che si desiderano senza passare per l’intermediazione di un professionista. In questo modo è possibile anche cambiare idea in corso d’opera o progettazione, adeguare il progetto e migliorarlo, senza che questo comporti costi aggiuntivi.

Ridare vita al vecchio

Molte persone si dedicano al bricolage principalmente perché amano ridare vita a vecchi oggetti. Se un mobile, una dispensa o un altro elemento della casa presenta delle problematiche, come una macchia o un graffio, il bricolage può risultare la soluzione più ideale per recuperarlo, dando libero sfogo alla fantasia.

Così facendo è possibile risparmiare denaro sullo smaltimento ma soprattutto sull’acquisto di nuovi mobili e complementi, mantenere oggetti di famiglia a cui si è affettivamente legati, trasformarli in base alle proprie preferenze e renderli anche più moderni e adatti allo stile che si preferisce.

Maggiore soddisfazione personale

Realizzare personalmente i lavori di casa è un’attività che dona una grande soddisfazione, sotto numerosi punti di vista.

Da una parte, infatti, rinnovare la propria casa con interventi diretti è molto più gratificante che delegare l’opera a un professionista esterno. Ci si sente realizzati, permette di scaricare stress e ansia e si può ammirare, con soddisfazione, il risultato dei propri sforzi.

In secondo luogo, la possibilità di risparmiare denaro, occupandosi direttamente dei lavori domestici, permette di impiegarlo e reinvestirlo in altre attività o iniziative e acquisti che contribuiscono alla gratificazione personale, liberando risorse che diversamente sarebbero servite a pagare professionisti e operai.

