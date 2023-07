A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regolamenta il lavoro sportivo. Il momento è a dir poco storico e le nuove disposizioni avranno un notevole impatto anche nelle trattative per il rinnovo del CCNL dello sport, sottoscritto il 22 dicembre del 2015 e che occupa più di 40.000 addetti.

Tra le novità si segnalano in particolare le seguenti:

le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare anche attraverso il R.A.S.; il registro consentirà alle ASD di inserire, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti. Il registro verrà dotato di ulteriori funzioni: gli uffici dei due ministeri sono al lavoro per assicurare il rispetto dei tempi previsti per i primi adempimenti;

la maggiore flessibilità con l’innalzamento a 24 ore settimanali (co.co.co) del limite previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo;

il sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro;

Le ulteriori novità di rilievo possono riassumersi come segue:

L'iscrizione al RUNTS delle associazioni sportive;

Modifiche statutarie;

Si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;

Precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;

Digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

Quali gli oneri previdenziali e fiscali;

Il rapporto tra ASD e lavoratore.

La nostra rete sportiva ha dunque organizzato per la Sardegna un momento di incontro che seguirà l'incontro nazionale del 6 luglio presso il Salone d'Onore del CONI per condividere i lavori necessari alla stesura del nuovo CCNL e acquisire le giuste indicazioni in grado di poter dare luce ad uno strumento negoziale moderno ed efficiente ma soprattutto aderente alle ragioni degli operatori dello sport.

Per partecipare all'incontro del giorno 8 luglio ci si puo' accreditare GRATUITAMENTE inviando una mail al CSS Sardegna rete di Terzo Settore all'indirizzo conf.servizisportivisardegna@gmail.com scrivendo il nome del delegato e il codice fiscale della ASD. Cercheremo come sempre, di fare sintesi e chiarezza dando il nostro massimo apporto al mondo del no profit.

#riformadellosport #css #lavorosportivo #coni #sportesalute #ASD #terzosettore #runts #ras #attivitàsportiveconfederate #jalsas

© Riproduzione riservata