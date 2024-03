La miopia resta ad oggi uno dei difetti della visione più comuni e la cui la causa è la lunghezza del bulbo oculare.

Per i casi di miopia elevata, che per quantità di diottrie o per i bassi spessori corneali non possono avvalersi delle metodologie di correzione laser (come PRK o LASIK), sembrava fino a qualche anno fa che non si potesse fare altro.

Fortunatamente da diversi anni, per casi come questi, si è affermata un’altra tecnica: l'impianto di lenti intraoculari Fachiche (ICL). Questa lente sarà inserita a livello intraoculare, dietro l'iride, dietro il forame della pupilla ed al davanti del cristallino naturale, che viene conservato intatto, non viene, infatti, sostituito come nell’intervento di cataratta, così che il paziente possa continuare ad accomodare e vedere da vicino.

La qualità visiva di questa correzione è molto elevata in quanto tutti i raggi luminosi in ingresso passano attraverso la pupilla e sono corretti da questa lente. L'impianto è biocompatibile e la stabilizzazione del visus viene raggiunta molto velocemente.

L'intervento si effettua in anestesia topica, quindi solo con l’istillazione di gocce sulla superficie oculare, viene quindi eseguita una micro incisione (poco più di 2 millimetri, più piccola della punta di una penna Biro) attraverso cui si inserisce, nell’occhio con la pupilla dilatata, la lente, arrotolata, che appena introdotta si srotola e viene posizionata. Successivamente si restringe la pupilla e la lente assume la sua posizione definitiva. Con questo intervento possiamo correggere fino a 18 diottrie di mipia e 7 diottrie di astigmatismo. É pressoché indolore e molto breve, da una stabilizzazione del visus in due o tre giorni, ma nella maggioranza dei casi già dal primo giorno post operatorio il paziente raggiungerà una buona capacità visiva.

Un altro aspetto vantaggioso è che non viene per nulla assottigliata la cornea

